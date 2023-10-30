Банки РФ в январе-сентябре увеличили портфель ипотечных кредитов на 22%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-сентябре 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 3,063 трлн рублей, или на 21,6%, до 17,103 трлн рублей против роста на 1,293 трлн рублей (+10,8%) за аналогичный период 2022 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Банки в январе-сентябре 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 5,498 трлн рублей, что на 71,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года (3,197 трлн рублей).

При этом количество предоставленных в первые девять месяцев текущего года кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62,0% (1 млн 449,7 тыс. против 894,9 тыс.).

Банки в сентябре предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 955,2 млрд рублей, что на 12,5% больше по сравнению с августом (849,1 млрд рублей) и на 84,4% больше по сравнению сентябрем 2022 года (518,1 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в сентябре кредитов увеличилось по сравнению с августом на 10,2%, до 238,2 тыс. со 216,1 тыс., по сравнению сентябрем прошлого года - на 74,4% со 136,6 тыс.

Выдачи ипотеки второй месяц подряд были рекордно высокими. Как отмечается в обзоре ЦБ РФ, активность на рынке ипотечного жилищного кредитования продолжила расти за счет кредитования по программам господдержки, которое стало более привлекательным на фоне повышения рыночных ставок.

Совокупный объем кредитов, выданных по программам господдержки, в сентябре увеличился более чем на четверть, до 652,4 млрд рублей (+28,0% за месяц), и достиг максимума за весь период действия программ. Такой рост может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам.

Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов физлиц в сентябре увеличилась до 37,1% после 32,0% в августе. При этом общий объем рублевых кредитов физлиц сократился до 2,6 трлн рублей с 2,7 трлн рублей месяцем ранее.

За счет наращивания кредитования по льготным программам возросли выдачи ипотеки на приобретение строящегося жилья (ИЖК по договорам долевого участия (ДДУ)), более 90% которых попадают под программы господдержки. В сентябре было выдано 93 тыс. ИЖК по ДДУ на сумму 464,5 млрд рублей (+25,8% за месяц), что составляет практически половину совокупной выдачи ипотеки (48,6% против 43,5% месяцем ранее). В то же время предоставление ипотеки на приобретение готового жилья (ИЖК без учета ИЖК по ДДУ) в сентябре возросло только на 2,2% по объему (выдано 145,2 тыс. кредитов на сумму 490,7 млрд рублей).

Тем не менее, как предполагает ЦБ РФ, в последующие месяцы ожидается снижение активности на рынке ипотечного кредитования, в том числе по льготным программам. Так, по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по программам господдержки в первые три недели октября предоставлено ИЖК на сумму около 340 млрд рублей, что примерно на 27% ниже данного показателя за аналогичный период сентября.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в сентябре увеличился на 666,9 млрд рублей, или на 4,1%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в сентябре снизилась до 7,92% с 8,04% в августе, что связано с существенным увеличением доли кредитования по программам господдержки (68,3% по сравнению с 60,0% месяцем ранее). Средневзвешенная ставка по ИЖК по ДДУ также уменьшилась до 5,83% (-0,09 п.п. за месяц). При этом средневзвешенная ставка по кредитам на приобретение готового жилья, на которые в меньшей степени влияют льготные программы, была выше значения прошлого месяца: в сентябре равнялась 10,08%, в августе - 9,83%.

Средний размер одного ипотечного кредита в сентябре составил 4,010 млн рублей (+2,0% к августу и +5,7% к сентябрю 2022 года), что стало новым абсолютным максимумом этого показателя.

Средневзвешенный срок одного кредита в сентябре увеличился до 298,7 месяца (24 года и 10,7 месяца) с 294 месяцев в августе. Таким образом второй месяц подряд обновлен абсолютный максимум этого показателя.

За год средний срок кредита увеличился на 17,4 месяца, или на 6,2%, с 281,3 месяца в сентябре 2022 года.