"Южуралзолото" сократило квартальный чистый убыток по РСБУ в два раза

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в I квартале 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в 859 млн рублей, говорится в его отчетности. В годовом исчислении убыток сократился в 2 раза.

Квартальная выручка выросла на 7%, до 6,9 млрд рублей, себестоимость - в полтора раза, до 5,9 млрд рублей.

Объем заемных средств ЮГК на конец марта составил 53,6 млрд рублей, денежных средств - 303 млн рублей.

Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей: