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"Южуралзолото" сократило квартальный чистый убыток по РСБУ в два раза

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в I квартале 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в 859 млн рублей, говорится в его отчетности. В годовом исчислении убыток сократился в 2 раза.

Квартальная выручка выросла на 7%, до 6,9 млрд рублей, себестоимость - в полтора раза, до 5,9 млрд рублей.

Объем заемных средств ЮГК на конец марта составил 53,6 млрд рублей, денежных средств - 303 млн рублей.

Основные финпоказатели ПАО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:
Показатель I кв. 2024 I кв. 2023 Динамика
Выручка 6 886 6 450 7%
Себестоимость продаж (5 904) (4 009) 47%
Валовая прибыль 982 2 441 -60%
Управленческие расходы (633) (604) 5%
Прибыль от продаж 349 1 838 -81%
Прочие расходы, нетто (524) (4 565) -89%
Убыток до налогообложения (1 013) (3 153) -68%
Чистый убыток (859) (1 757) -51%

Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, на ПАО традиционно приходится около половины общего производства и продаж группы.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Она ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании, по последним раскрытым данным, является Константин Струков, free float после SPO чуть более 10%.

Константин Струков ЮГК Южуралзолото
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