"Южуралзолото" сократило квартальный чистый убыток по РСБУ в два раза
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в I квартале 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в 859 млн рублей, говорится в его отчетности. В годовом исчислении убыток сократился в 2 раза.
Квартальная выручка выросла на 7%, до 6,9 млрд рублей, себестоимость - в полтора раза, до 5,9 млрд рублей.
Объем заемных средств ЮГК на конец марта составил 53,6 млрд рублей, денежных средств - 303 млн рублей.
|Показатель
|I кв. 2024
|I кв. 2023
|Динамика
|Выручка
|6 886
|6 450
|7%
|Себестоимость продаж
|(5 904)
|(4 009)
|47%
|Валовая прибыль
|982
|2 441
|-60%
|Управленческие расходы
|(633)
|(604)
|5%
|Прибыль от продаж
|349
|1 838
|-81%
|Прочие расходы, нетто
|(524)
|(4 565)
|-89%
|Убыток до налогообложения
|(1 013)
|(3 153)
|-68%
|Чистый убыток
|(859)
|(1 757)
|-51%
Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, на ПАО традиционно приходится около половины общего производства и продаж группы.
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Она ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании, по последним раскрытым данным, является Константин Струков, free float после SPO чуть более 10%.