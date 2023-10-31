Чистая прибыль "Акрона" по РСБУ за девять месяцев упала почти в три раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Акрон" (Великий Новгород) по РСБУ за девять месяцев упала почти в три раза, до 25,9 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании сократилась почти на 30%, до 94,4 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась вдвое и составила 45,4 млрд рублей. Прибыль от продаж просела в 2,5 раза, до 31,9 млрд рублей.

Общий долг "Акрона" на 30 сентября в рублевом выражении составил 95 млрд рублей, что на 29% выше показателя на конец 2022 года.

Выручка второго завода группы - ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область) - за отчетный период снизилась на 12% и составила 31,3 млрд рублей. Валовая прибыль предприятия упала на 24%, до 10,9 млрд рублей, чистая прибыль - также на 24%, до 5,5 млрд рублей.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае).