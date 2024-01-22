"Акрон" в 2023 году увеличил производство удобрений на 1% до 7 млн т
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2023 году увеличил производство удобрений на 1%, до 7,05 млн тонн, сообщила компания.
В том числе выпуск сложных удобрений вырос на 4%, до 2,42 млн тонн, в то время как в сегменте азотных удобрений произошло снижение на 0,5%, до 4,63 млн тонн.
Общий выпуск товарной продукции группы повысился незначительно, на 0,5%, и составил 8,4 млн тонн.
Валовый выпуск аммиака в прошлом году увеличился на 5% и достиг почти 3 млн тонн. Производство апатитового концентрата группой снизилось на 0,5%, до 1,16 млн тонн.
Валовый выпуск продукции группой "Акрон", тыс. т:
|Наименование продукции
|2023 г.
|2022 г.
|Изм., %
|Аммиак
|2 952
|2 816
|4,8
|Раствор аммиачной селитры
|2 932
|3 059
|-4,1
|Раствор карбамида
|2 004
|1 906
|5,1
|NPK (Азофоска)
|2 368
|2 226
|6,4
|Апатитовый концентрат
|1 164
|1 170
|-0,5
Выпуск товарной продукции (за вычетом внутреннего потребления), тыс. т:
|Наименование продукции
|2023 г.
|2022 г.
|Изм., %
|- Минеральные удобрения, в т.ч.:
|7 053
|6 974
|1,1
|Азотные удобрения, включая:
|4 630
|4 653
|-0,5
|Аммиачная селитра
|1 968
|2 083
|-5,5
|Карбамид, включая:
|1 456
|1 297
|12,2
|в т. ч. карбамид приллированный
|526
|617
|-14,7
|в т. ч. карбамид гранулированный
|930
|681
|36,6
|Карбамидо-аммиачная смесь (КАС)
|1 107
|1 264
|-12,4
|Нитрат кальция (кальциевая селитра)
|99
|9
|рост
|Сложные удобрения, включая:
|2 423
|2 321
|4,4
|NPK (Азофоска)
|2 343
|2 185
|7,2
|Смешанные удобрения
|80
|136
|-41,0
|- Промышленные продукты, в т.ч.:
|1 202
|1 128
|6,6
|Продукция органического синтеза, включая:
|183
|189
|-2,8
|Метанол
|13
|21
|-39,6
|Формалин
|16
|17
|-7,7
|Карбамидоформальдегидные смолы (КФС)
|155
|151
|2,8
|Продукция неорганической химии, включая:
|1 019
|939
|8,5
|Пористая и техническая аммиачная селитра
|385
|286
|34,7
|Промышленный карбамид
|75
|84
|-10,6
|Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром.
|11
|4
|177,7
|Карбонат кальция
|483
|504
|-4,3
|Жидкая углекислота
|59
|55
|7,2
|Аргон
|6
|6
|-0,1
|- Апатитовый концентрат
|127
|240
|-47,0
|Всего товарной продукции
|8 382
|8 342
|0,5