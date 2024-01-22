Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

"Акрон" в 2023 году увеличил производство удобрений на 1% до 7 млн т

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2023 году увеличил производство удобрений на 1%, до 7,05 млн тонн, сообщила компания.

В том числе выпуск сложных удобрений вырос на 4%, до 2,42 млн тонн, в то время как в сегменте азотных удобрений произошло снижение на 0,5%, до 4,63 млн тонн.

Общий выпуск товарной продукции группы повысился незначительно, на 0,5%, и составил 8,4 млн тонн.

Валовый выпуск аммиака в прошлом году увеличился на 5% и достиг почти 3 млн тонн. Производство апатитового концентрата группой снизилось на 0,5%, до 1,16 млн тонн.

Валовый выпуск продукции группой "Акрон", тыс. т:

Наименование продукции 2023 г. 2022 г. Изм., %
Аммиак 2 952 2 816 4,8
Раствор аммиачной селитры 2 932 3 059 -4,1
Раствор карбамида 2 004 1 906 5,1
NPK (Азофоска) 2 368 2 226 6,4
Апатитовый концентрат 1 164 1 170 -0,5

Выпуск товарной продукции (за вычетом внутреннего потребления), тыс. т:

Наименование продукции 2023 г. 2022 г. Изм., %
- Минеральные удобрения, в т.ч.: 7 053 6 974 1,1
Азотные удобрения, включая: 4 630 4 653 -0,5
Аммиачная селитра 1 968 2 083 -5,5
Карбамид, включая: 1 456 1 297 12,2
в т. ч. карбамид приллированный 526 617 -14,7
в т. ч. карбамид гранулированный 930 681 36,6
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) 1 107 1 264 -12,4
Нитрат кальция (кальциевая селитра) 99 9 рост
Сложные удобрения, включая: 2 423 2 321 4,4
NPK (Азофоска) 2 343 2 185 7,2
Смешанные удобрения 80 136 -41,0
- Промышленные продукты, в т.ч.: 1 202 1 128 6,6
Продукция органического синтеза, включая: 183 189 -2,8
Метанол 13 21 -39,6
Формалин 16 17 -7,7
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) 155 151 2,8
Продукция неорганической химии, включая: 1 019 939 8,5
Пористая и техническая аммиачная селитра 385 286 34,7
Промышленный карбамид 75 84 -10,6
Нитрат кальция (кальциевая селитра) для пром. 11 4 177,7
Карбонат кальция 483 504 -4,3
Жидкая углекислота 59 55 7,2
Аргон 6 6 -0,1
- Апатитовый концентрат 127 240 -47,0
Всего товарной продукции 8 382 8 342 0,5
Акрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сообщили о мерах по защите от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге

Нефть Brent подешевела до $78,2 за баррель

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания

Технологический процесс "НОВАТЭК - Усть-Луги" остановлен после возгорания
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });