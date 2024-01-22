"Акрон" в 2023 году увеличил производство удобрений на 1% до 7 млн т

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2023 году увеличил производство удобрений на 1%, до 7,05 млн тонн, сообщила компания.

В том числе выпуск сложных удобрений вырос на 4%, до 2,42 млн тонн, в то время как в сегменте азотных удобрений произошло снижение на 0,5%, до 4,63 млн тонн.

Общий выпуск товарной продукции группы повысился незначительно, на 0,5%, и составил 8,4 млн тонн.

Валовый выпуск аммиака в прошлом году увеличился на 5% и достиг почти 3 млн тонн. Производство апатитового концентрата группой снизилось на 0,5%, до 1,16 млн тонн.

Валовый выпуск продукции группой "Акрон", тыс. т:

Наименование продукции 2023 г. 2022 г. Изм., % Аммиак 2 952 2 816 4,8 Раствор аммиачной селитры 2 932 3 059 -4,1 Раствор карбамида 2 004 1 906 5,1 NPK (Азофоска) 2 368 2 226 6,4 Апатитовый концентрат 1 164 1 170 -0,5

Выпуск товарной продукции (за вычетом внутреннего потребления), тыс. т: