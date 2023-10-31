В ЮГК сообщили о небольших кассовых разрывах у экспортеров из-за курсовой пошлины

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Взимание "курсовой" пошлины в режиме предоплаты создает у экспортеров небольшие кассовые разрывы, заявил "Интерфаксу" финансовый директор группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) Артем Клецкин.

"Мы понимали, что пошлины вот-вот введут, и все золото, которое произвели на тот момент, максимально быстро экспортировали. Продали с очень небольшим, комфортным дисконтом, - рассказал он. - А сейчас мы заняли выжидательную позицию, смотрим, как будет развиваться рынок. У нас есть определенный запас прочности, есть ликвидность, мы ждем и смотрим, что на внутреннем рынке, что на экспортном, как платить таможенную пошлину. Выяснилось, что ее нужно заплатить до вывоза товара, а не когда приходит выручка. Получается кассовый разрыв 2-3 дня, на больших партиях это существенно. Либо нужно использовать оборотный капитал, либо банковское финансирование, либо брать предоплату от контрагента, но об этом еще надо договориться. Поэтому, мы видим, что рынок в целом наблюдает сейчас за ситуацией".

ЮГК, имея экспортные лицензии, может продавать золото и на внешнем рынке, и на внутреннем.

"У нас есть рамочные соглашения со всеми крупными банками, и мы ближе к концу месяца проводим мини-тендер, смотрим, у кого какие условия. И принимаем коммерческое решение: либо продаем банку, который сделал самое выгодные предложение, либо экспортируем. Продавать золото внутри страны легко, в тот же день его отгружают с аффинажного завода, компания получает деньги. Экспорт сложнее, поставка занимает до пяти дней. Мы научились это делать за 2-3 дня, но это гораздо сложнее", - пояснил Клецкин.

Решение компания принимает, исходя из коммерческих условий. "Бывает так, что мы практически все экспортируем, а бывает так, что все продаем на внутреннем рынке. Это исключительно вопрос коммерческих условий. К Новому году, например, дисконты внутри страны большие, потому что никто не хочет брать на себя открытую позицию по валютному риску. И в январе мы много экспортировали. Потом ситуация стабилизировалась, и мы несколько месяцев продавали банкам. Это легче и экономически целесообразнее, потому что помимо дисконта и отвлечения управленческого и административного ресурса, еще есть, например, затраты, связанные с транспортировкой", - сказал он.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.