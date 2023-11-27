ЮГК рассчитывает к 2027 году увеличить производство золота на Высоком до 6 тонн

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) ожидает, что уже в 2024 году ЗИФ "Высокое" в Красноярском крае сможет потенциально обеспечить выпуск золота объемом до 4 тонн, а запуск второй очереди позволит увеличить эту цифру до 6 тонн к 2027 году.

Как сообщила компания, она получила положительные заключения Государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы по проекту ГОКа на Высоком. Начало производства золота на фабрике планируется в декабре 2023 года.

Месторождение Высокое входит в состав компании "Соврудник", подразделения ЮГК. Карьер введен в эксплуатацию в 2022 году. В его разработку и инфраструктуру на данный момент вложено $320 млн из запланированных $400 млн. В частности, построено 110 км автодороги, 2 моста, 106 км линий электропередачи, трансформаторные подстанции, вахтовый поселок, теплостанция мощностью 30 МВт.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в топ-10. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.