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Поставки газа в Узбекистан потребовали перенастроить потоки в России и режим ПХГ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Начало поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан потребовало перенастройки потоков газа в газотранспортной системе России, а также изменения нагрузки на систему подземного хранения газа в стране, сообщил журналу "Газпром" генеральный директор ООО "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов.

В октябре начались поставки российского газа в Узбекистан по переведенной в реверсный режим газотранспортной системе "Средняя Азия - Центр". Двухлетний договор АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" предполагает объем экспорта в 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.

Как сообщил корпоративному изданию Сафонов, с учетом начала этих поставок "прогнозируется повышение нагрузки на ПХГ Поволжья и Оренбургской области".

На сегодня в пиковом режиме эксплуатируются Калужское ПХГ в Калужской области, Елшано-Курдюмское ПХГ в Саратовской области, Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ в Республике Башкортостан, а также Удмуртский резервирующий комплекс, напомнил газовик.

"Удмуртский резервирующий комплекс - один из ключевых проектов компании в индустрии подземного хранения газа. Его развитие предполагает создание в четырех обособленных геологических структурах газохранилищ, объединенных в единый технологический комплекс. В первую очередь стоит задача обеспечения надежного газоснабжения населения и промышленных предприятий Удмуртии и всего Нижнекамского промышленного узла (города Елабуга, Набережные Челны, Миннибаево). При этом увеличение газопотребления предприятий Удмуртии и Татарстана снизит экологическую нагрузку в регионе в сравнении с использованием альтернативных видов топлива", - сказал Сафонов.

Кроме того, как сообщает корпоративное издание ООО "Газпром трансгаз Сургут", в связи с начавшимися поставками газа через Казахстан газотранспортные мощности соседнего газотранспортного общества "Газпром трансгаз Екатеринбург" будут частично переориентированы на экспортное направление, в то время как обязанность закрывать потребности Челябинской и Свердловской областей во многом ложится на "Сургут": "Уже этой зимой нам предстоит увеличить поставки топлива по коридору "Уренгой - Челябинск". Причина увеличения загрузки этой магистрали - не только в экспорте газа в Узбекистан, но и в набирающем темпы экономическом развитии Уральского региона, который стал потреблять больше топлива".

Газпром Газпром экспорт Казахстан Узбекистан Игорь Сафонов
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