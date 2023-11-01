ГТЛК за 9 месяцев получила 12,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получило за январь-сентябрь 2023 года 12,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 20,7 млрд рублей чистого убытка за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Активы компании в сравнении с началом 2023 года увеличились на 181,9 млрд рублей до 942,3 млрд рублей.

"ГТЛК продолжает развивать бизнес в России. Компания видит себя в качестве инструмента развития транспортной отрасли и базового заказчика продукции российского машиностроения", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что компания сфокусирована на реализации инвестпроектов по развитию гражданского водного, городского пассажирского и авиационного транспорта с использованием средств ФНБ, паспорта которых правительство РФ утвердило в начале 2023 года. Совокупно по четырем проектам компания поставит свыше 4,5 тыс. единиц отечественной техники в ближайшие 5 лет.

При этом, по данным бухгалтерской отчетности компании, ГТЛК за январь-сентябрь получила 45,966 млрд рублей выручки, что на 20,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако себестоимость продаж сократилась в 4 раза до 5,858 млрд рублей. В результате валовая прибыль выросла на 16% до 40,108 млрд рублей, прибыль от продаж – на 15% до 37,967 млрд рублей.

Компания за 9 месяцев текущего года получила 15,58 млрд рублей прибыли до налогообложения против 25,65 млрд рублей убытка за аналогичный период 2022 года.

Кредиторская задолженность ГТЛК возросла с 20,896 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 72,605 млрд рублей на 30 сентября 2023 года, дебиторская – с 94,127 млрд рублей до 99,134 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.