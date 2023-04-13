ГТЛК прорабатывает выпуск "замещающих" бондов

Компания хочет определить источники обслуживания нового долга

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) сейчас активно прорабатывает возможность выпуска "замещающих" облигаций, но для этого необходимо соблюсти ряд условий, которые позволят это сделать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

ГТЛК нацелена на завершение работы по определению оптимального способа исполнения обязательств перед держателями еврооблигаций в течение 2023 года, отметили в пресс-службе.

Компания напоминает, что дочерние компании GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC для финансирования сделок в международном периметре разместили шесть выпусков еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. Средства, полученные от размещений, были направлены на реализацию транспортных проектов за рубежом и приобретение активов, которые обеспечивали денежный поток для обслуживания евробондов.

"Финансовая модель GTLK Europe была обособлена и не предусматривала выпуск еврооблигаций для финансирования деятельности материнской компании и обслуживание выплат за счет финансовой модели АО "ГТЛК", - отметили в пресс-службе.

В случае замещения еврооблигаций из-за попадания под санкции дочерних зарубежных обществ у ГТЛК искусственным образом сформируются обязательства, против которых нет активов, это может привести к существенным негативным последствиям, считают в компании.

"Чтобы этого не допустить, ГТЛК предложила федеральным органам власти и регулятору финансового рынка в РФ различные конструкции по определению и формированию дополнительного источника обслуживания и погашения нового долга. Также для учета интересов российских держателей евробондов ГТЛК сформулировала предложения по процедуре обмена бумагами в российской инфраструктуре с целью сохранения периметра инвесторов, которые стали заложниками действий недружественных стран", - сообщили в ГТЛК.

Компания рассчитывает на поддержку регулятором и ведомствами своих предложений и считает целесообразным рассмотрение данного кейса с учетом его уникальности в рамках правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, что позволит соблюсти интересы всех участников рынка, отметили в пресс-службе.

История вопроса

На данный момент ГТЛК остается одной из немногих компаний, не решивших вопрос с доведением выплат до российских держателей еврооблигаций. С прошлого года компании, входящие в группу, находятся под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Кейс ГТЛК стал предметом активного обсуждения на рынке. Инвесторы обращались за разъяснениями в Минфин и Банк России, а один из частных держателей евробондов ГТЛК посвятил этой ситуации целую презентацию на декабрьском конгрессе Cbonds.

Невыплата купонов по евробондам ГТЛК беспокоит и российские страховые компании, которые являются держателями этих долговых бумаг. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в начале февраля попросил первого вице-премьера Андрея Белоусова принять меры для погашения компанией задолженности по еврооблигациям, рассказывали ранее источники "Интерфакса".

По данным, которые приводила сама ГТЛК в презентации, совокупная доля держателей через НРД и подчиненные депозитарии составляла по состоянию на прошлый год 42% (около $1,4 млрд) от общего объема выпусков еврооблигаций компании, рассказывали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с презентацией. Из них 28,7% приходится на физических лиц, еще 19,6% - на банки, доля управляющих компаний составляет 9,4%, страховых компаний - 9,1%.

Аналитики "Ренессанс Капитала" в своем обзоре отмечали, что все выпуски евробондов GTLK Europe имеют "гарантированную" структуру, а российское материнское юрлицо является поручителем по всем выпускам этих долговых бумаг.