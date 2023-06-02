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ГТЛК хочет уточнить порядок выплат накопленного долга по евробондам у ЦБ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) направила запрос в ЦБ РФ для уточнения порядка осуществления выплат накопленного долга по евробондам "с учетом неоднократно менявшейся структуры держателей еврооблигаций", сообщается в официальном телеграм-канале для держателей евробондов GTLK Europe.

ГТЛК также отмечает, что сохраняет ранее заявленные планы по исполнению указа президента РФ о доведении выплат по евробондам до российских держателей в его актуальной редакции. Последняя версия указа была опубликована 22 мая, она обязывает российских заемщиков, имеющих в обращении еврооблигации, до конца 2023 года разместить "замещающие" бонды. Исключение из этой обязанности возможно только по решению правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Накануне ГТЛК сообщила, что готовится к выплате купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году, запросив списки держателей у НРД. Компания подчеркивала, что согласно уставу, выплаты по всем выпускам евробондов группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления.

С прошлого года компании, входящие в группу ГТЛК, находятся под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

До последнего времени ГТЛК оставалась одной из немногих компаний, не решивших вопрос с доведением выплат до российских держателей еврооблигаций, большинство российских заемщиков с середины прошлого года платят держателям в РФ через НРД или обменивают еврооблигации на "замещающие" локальные облигации.

Держатели евробондов компании обращались за разъяснениями в Минфин и ЦБ РФ, а президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в начале февраля направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову просьбу принять меры для погашения компанией задолженности по еврооблигациям, рассказывали ранее источники "Интерфакса".

Сама ГТЛК в апреле сообщила, что активно прорабатывает возможность выпуска "замещающих" облигаций, но для этого необходимо соблюсти ряд условий, в частности, определить дополнительные источники обслуживания и погашения нового долга. При этом компания настаивала на том, что финансовая модель GTLK Europe была обособлена и не предусматривала выпуск еврооблигаций для финансирования деятельности материнской компании и обслуживание выплат за счет финансовой модели АО "ГТЛК".

Однако инвесторы и аналитики долгового рынка не раз отмечали, что все выпуски евробондов GTLK Europe имеют "гарантированную" структуру, а российское материнское юрлицо является поручителем по всем выпускам этих долговых бумаг, что закреплено в соответствующих проспектах.

Всего компаниями GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC было размещено шесть выпусков еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд.

В пятницу Московская биржа сообщила, что приостанавливает торги всеми 6 выпусками евробондов в связи с появлением в СМИ информации о том, что 31 мая Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC. Как сообщало агентство Bloomberg, по итогам слушаний судья назначил в обе компании ликвидаторов из специализирующейся на этих услугах фирмы Teneo.

ГТЛК в пятницу заявила, что приостановка торгов евробондами не оказывает влияния на ее деятельность.

Банк России ГТЛК Евгений Уфимцев НРД Московская биржа Ирландия GTLK Europe
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