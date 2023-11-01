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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В Турции допустили, что площадка для торгов газом в стране будет создана в 2024 году

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Создание электронной площадки для торгов газом в Турции может завершиться в 2024 году, сообщил министр энергетики страны Альпарслан Байрактар на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

"Мы говорим о создании газового хаба в стамбульском финансовом центре. Все это хорошая возможность и стимул для всех сторон: для трейдеров, для брокеров и для других участников. Если мы будем взаимодействовать с партнерами по этой линии, то я думаю, что мы можем завершить данную инициативу в 2024 году", - сказал он.

По его оценке, на создание механизма торговли может потребоваться около года. Сейчас Турция продолжает консультации по созданию площадки с "Газпромом" и другими партнерами.

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов отметил, что для России создание турецкого газового хаба - "не больше, чем альтернативная площадка".

"Есть предложение в том числе от российской стороны: что нужно на этой площадке делать, какие результаты получать. Пока это все в работе", - сказал российский министр.

В середине октября 2023 года президент Владимир Путин назвал создание электронной площадки для торгов газом в Турции - первым и приоритетным этапом реализации проекта турецкого газового хаба.

Путин в октябре 2022 года предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также создать в этой стране газовый хаб на границе с ЕС, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Газпром Владимир Путин Минэнерго Николай Шульгинов Турция Альпарслан Байрактар
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