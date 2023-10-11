Путин назвал создание площадки торгов первым этапом турецкого газового хаба

Он добавил, что есть предложение и расширить трубопроводные поставки в Турцию

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Создание электронной площадки для торгов газом - приоритетный этап в реализации проекта турецкого газового хаба, однако у России есть идеи по расширению трубопроводных поставок газа в Турцию, сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"Речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент. В этом заинтересованы все: и наши турецкие друзья, и мы, но и все, кто хочет покупать наши ресурсы на европейском континенте", - сказал он.

Он подчеркнул, что такие страны есть, напомнив о том, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через Турцию по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

"(Газопроводы - ИФ) работают эффективно, полностью заполнены. В принципе, у нас есть идеи расширить эти возможности. Но повторю: на первом этапе - это создание электронной торговой площадки. Здесь больших проблем в ее создании не видим: Турция заинтересована, мы тоже", - сказал российский президент, отметив, что к проекту также проявляет интерес Азербайджан.

Путин также выразил надежду, что по мере реализации турецкого газового хаба к проекту присоединятся и другие производители.

Путин в октябре 2022 года предложил проложить дополнительные нитки газопровода из России в Турцию по дну Черного моря, а также создать на границе ЕС газовый хаб, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

"Газпром" сообщал, что обсуждает создание хаба с турецкими партнерами. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре 2023 года говорил, что создание центра природного газа в Турции позволит добиться прогресса в энергопоставках и хорошо скажется на ценах на энергоносители.