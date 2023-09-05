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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Эрдоган рассказал о плюсах создания газового хаба в Турции

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что планы Москвы и Анкары по созданию газового хаба позитивно скажутся на ценах на энергоносители.

"Мы будем реализовывать разные проекты для поставок энергоносителей в Европу и другие страны через нашу страну. Создание центра природного газа в Турции позволит добиться прогресса в энергопоставках. Кроме того, это благоприятно скажется и на ценах на энергоносители", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана по возвращении из Сочи.

Он также сказал: "Мы превратим нашу страну в важный газовый центр благодаря нашим инвестициям за последние годы".

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"Мы уже говорили, что мы сделаем нашу страну энергетическим хабом. Мы работаем над инфраструктурой для этого", - добавил турецкий лидер.

Накануне президент России Владимир Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи.

Путин в ходе встречи с турецким лидером указал, что Россия продвинулась в переговорах по созданию газового хаба в Турции, рассчитывает на скорое их завершение.

В свою очередь, Эрдоган отметил: "Создание газового хаба во Фракийском регионе обогатит наши отношения".

Как сообщалось, в октябре 2022 года Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

ПАО "Газпром" сообщало, что совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию объекта, параметры и принципы его функционирования.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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