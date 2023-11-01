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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"СовЭкон" впервые в этом сезоне снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне (июль 2023-июнь 2024 гг.) с 49,2 млн до 48,8 млн тонн. Это первый пересмотр в сторону понижения в текущем сезоне, говорится в ее сообщении.

"Прогноз был пересмотрен на фоне вялых экспортных продаж пшеницы и официальных заявлений об интервенционных закупках", - пояснили эксперты.

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Согласно сообщению, в последние недели экспортные продажи пшеницы существенно снизились. Ожидаемые госзакупки зерна, в основном пшеницы, должны сократить общий объем экспорта.

В октябре Минсельхоз США повысил свой прогноз по экспорту российской пшеницы на 1 млн тонн, до 50 млн тонн. Эксперты заявили, что с учетом текущей динамики рынка эта оценка начинает выглядеть оптимистичной.

Как заявил глава "СовЭкона" Андрей Сизов, процитированный в сообщении, резкое снижение экспортных продаж в России и текущее замедление экспорта не в полной мере отражаются на ценах на мировом рынке. "Они могут оказать поддержку мировому рынку пшеницы в недалеком будущем", - прогнозирует он.

Минсельхоз СовЭкон
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