Член правления "СИБУРа": маленькие нефтехимические проекты будут умирать, большие - процветать

Павел Ляхович рассказал о работе на фоне санкций и о новых проектах

Член правления "СИБУРа": маленькие нефтехимические проекты будут умирать, большие - процветать Фото: Пресс-служба "Сибур"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Обещанный аналитиками рост потребления нефтехимической продукции темпами выше роста мирового ВВП, похоже, сдерживается мировой конъюнктурой и инфляцией. Как в этих условиях чувствует себя крупнейшая российская нефтехимическая компания, как идет переформатирование работы на фоне санкций и какие новые проекты может реализовать компания, в интервью "Интерфаксу" рассказал член правления - исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович.

- Для начала расскажите, пожалуйста, как чувствует себя нефтегазохимическая отрасль?

- Работа на предыдущих форумах во Владивостоке дала нам возможность понять, что мы долго совершенно неправильно подходили к обслуживанию этого региона. И в прошлом году мы поменяли взаимоотношения с местными предпринимателями. Как результат, кратно нарастили объемы поставок сюда, вытеснив азиатских производителей полимеров. А выстроенное на ином качественном уровне взаимодействие с дальневосточными переработчиками позволяет развивать переработку полимеров и далее. К примеру, на днях подписаны три соглашения в рамках нашей программы инвестиционного форсажа. Мы обеспечиваем переработчикам финансовую поддержку, они закупают оборудование под развитие, а мы гарантируем, что будем поставлять полимеры по конкурентным с корейскими и китайскими ценам. Они под это дело строят новое или расширяют действующее производство.

- А что собираются строить вот эти конкретные три партнера?

- Производство полимерных труб, а также морских сетей и канатов.

- А трубы для газификации или для каких целей?

- Для ЖКХ, магистральных трубопроводов - вода, канализация, газ. На Дальнем Востоке большие, чем во многих регионах, планы по развитию. Под инфраструктурные проекты создаются средние и малые предприятия, готовые активно инвестировать в новые производства. Если есть гарантированная поддержка от сильного игрока, такого как "СИБУР", то они готовы уверенно развивать свой бизнес. Поэтому я рассчитываю, что за несколько лет мы сможем помочь увеличить дальневосточную переработку с нынешних 35-40 тыс. тонн полимеров до 100 тыс. тонн в год.

- Как боретесь с недоверием? Некоторые считают, что большие игроки потом заберут бизнес.

- Есть такой стереотип, но что касается именно "СИБУРа" - мы все время подчеркиваем, что занимаемся совершенно другим делом, сосредоточены на нефтегазохимии, это наш основной профиль бизнеса. Производить сырье для производства конечной продукции - да, расширять мощности - да, но идти в следующие переделы - нет. И траектория развития компании в течение последних 15 лет - лучшее подтверждение этим словам. Сейчас с учетом СП наши мощности около 4,5 млн тонн полиэтилена и полипропилена. А к 2028 году, когда запустим Амурский ГХК, заработает ДГП-2, другие наши проекты, у нас будет 10 млн тонн. Нам не нужно заниматься трубами, морскими канатами и сетями, но мы очень сильно заинтересованы в том, чтобы их производители росли и развивались.

- Рынок сам развивается или ему нужна поддержка, открытие новых ниш применения полимерной продукции?

- Его можно было бы поддержать. За первое полугодие 2023 года в России продано на 13% больше полимеров, чем в прошлом - это плюс примерно 364 тыс. тонн на горизонте этого года. И может возникнуть заблуждение, что рынок сам развивается. На самом же деле за кадром целая совокупность мер поддержки, в том числе с нашей стороны, - правильное ценообразование, подбор аналогов, рецептур, программы форсажей... Мы видим достаточно большой потенциал увеличения внутреннего спроса - сотни тысяч тонн ежегодно. Но только нашими усилиями развивать переработку не получится. Нужна кооперация участников по всей цепочке производства от производителей сырья до производителей конечных изделий при активном участии государства и институтов развития.

- Давайте посмотрим на Амурский ГХК попристальнее. В марте была представлена обновленная формулировка по срокам: 2026 год - механическая готовность. Каковы сейчас оценки сроков начала производства?

- Такие же, 2026 год - механическая готовность, на два года, получается (сдвиг с предыдущим графиком строительства - ИФ). Начало производства - 2027 год.

- Какие оценки по срокам поставки этана и СУГ с Амурского ГПЗ на Амурский ГХК по каждому продукту? Какой объем поставок "Газпром" гарантирует?

- У нас есть подписанные контракты с "Газпромом", и нет сомнений, что будет и этан, и СУГ под те сроки пуска, которые мы заявляем сейчас.

- Примут ли участие китайские подрядчики в строительстве Амурского ГХК?

- В стройке участвует множество подрядчиков, в том числе и китайские, конечно же.

- Вы оплачиваете их работу в юанях - обеспечивается ли уже валютный баланс с учетом того, что вы поставляете существенный объем продукции в Китай?

- Если говорить про юани, мы еще до 2021 года тестировали платежи в юанях, потому что Китай всегда был для нас значимым рынком. Сейчас, конечно же, доля продаж в юанях выросла, и баланс позволяет совершенно спокойно закупать оборудование и химию в Китае и расплачиваться с субподрядчиками.

- "Амурский ГХК" не успел выбрать проектное финансирование. Какие новые условия финансирования проекта?

- Условия, с которыми мы работаем в 2022-2023 годах - это вклады и займы акционеров, плюс мы получили бридж-кредит от одного из крупнейших российских банков. А полностью схема финансирования будет определена после того, как будет утверждена обновленная технологическая конфигурация проекта. Вы знаете, что пиролиз у нас оригинальный, а все остальное перепроектируется - мы меняем инжиниринговых подрядчиков и лицензиаров по полиэтилену и полипропилену.

- Была оценка стоимости проекта в $10 млрд. Каковая обновляемая оценка стоимости, исходя из нынешнего этапа конфигурации?

- Практически мы ее понимаем, но полностью она будет понятна, когда определится технологическая обвязка. Мы меняем проект на ходу, поэтому понятно, что дешевле не будет, к сожалению. Но говорить об окончательной сумме сейчас рано.

- Понятны ли уже рынки и контракты на поставку продукции проекта?

- Проект строился в целом под Юго-Восточную Азию - и географически, и с учетом спроса. Потребление на российском рынке сейчас составляет около 4 млн т полимеров в год, к 2028 году, нашими усилиями, прирастет еще на несколько сотен тысяч тонн. Только "СИБУР" производит 4,5 млн т полимеров в год, плюс есть еще другие российские производители. Понятно, что 2,7 млн тонн, которые появятся в 2027 году, не могут быть сразу поглощены российским рынком, поэтому основной поток - это Юго-Восточная Азия, Китай.

По Китаю у нас подписано соглашение с Sinopec - нашим партнером по Амурскому ГХК. Со стороны может выглядеть, как повод расслабиться - Sinopec всё продаст в Китай. Но это не так. Китай не только самый большой потребитель полимеров - там перерабатывается около 70 млн тонн полимеров, около трети мирового рынка. И будучи самым большим, это наименее премиальный рынок. Поэтому, отталкиваясь от китайской базы, будем смотреть на Вьетнам, другую Юго-Восточную Азию, Индию, а, если будет арбитраж, то и Латинскую Америку. Часть, конечно же, останется в России, потому что есть марки, которые мы не производим сейчас, но будем производить на Амурском ГХК. В этом смысле приоритет на обеспечении в первую очередь внутреннего рынка сохраняется.

- Выбраны ли уже подрядчики по проекту ДГП-2?

- Некоторые работы уже начались, недавно была забита первая свая, но подрядчик еще не определен, у нас по-прежнему идут тендеры. Думаю, не позднее этой осени мы определимся.

- А возможно ли вхождение в проект каких-то новых партнеров?

- Я не вижу необходимости. У нас есть свой пропан, у нас есть обязательства перед государством, которые мы взяли в свое время, подписав соглашение об обратном акцизе, - зачем переконфигурировать, не очень понятно.

- А финансовая схема проекта?

- Пока мы финансируемся за счет собственных средств, проектное финансирование там не видим. Будут собственные и заемные средства.

- Есть понимание, у кого привлекать?

- Да.

- Рынок по-прежнему большой?

- Рынок большой. Нам с удовольствием готовы давать кредиты: проекты понятные, мы действительно имеем хорошую историю, поэтому я, честно говоря, не вижу проблем.

- Проекту нужна дополнительная инфраструктура по доставке продукта на внешние рынки?

- Нет.

- Это железная дорога, автотранспорт?

- Железная дорога и автотранспорт, традиционно. Пропорция зависит от того, куда пойдет продукция - в Россию или за рубеж. Новое производство в Тобольске позволит выпускать примерно около сотни марок полипропилена, и часть из них ранее не производилась в России.

- Что это за марки, для чего, для какого товара?

- Например, так называемые терполимеры, которые необходимы для производства отдельных видов БОПП-пленок или некоторых других типов упаковки. Кажется, просто тоненькая пленочка, которая на самом деле часто состоит из многих слоев и из нескольких видов полипропилена. Соответственно, по таким маркам импорт уже будет не нужен.

Со строительством новой установки у нас в Тобольске будет три установки по производству полипропилена примерно схожей мощности. И с тремя установками мы сможем более слаженно работать с меньшим количеством переходов от одной марки к другой, что будет полезно для экономической эффективности, а рынку позволит лучше и полнее закрывать свои потребности.

- А есть ли оценка по тоннажу - сколько импорта вы закроете новыми продуктами ДГП-2?

- Есть те марки, которые сейчас импортируются - это несколько десятков тысяч тонн. Все остальное так или иначе в стране производится, хватает для обеспечения текущих потребностей отечественных переработчиков, превышающие потребление объемы полимеров уходят на экспорт.

Но к пуску ДГП-2, примерно в 2027 году, объем потребления полипропилена увеличится. Мы видим, что с 2014 года, когда мы запустили первое производство полипропилена в Тобольске, переработка полимеров ежегодно прирастала минимум на 100 тыс. тонн в год. Даже если подходить к прогнозам консервативно, отталкиваться от динамики рынка - к 2027 году дополнительный объем спроса на рынке уже будет сравним с ее мощностью.

- По прошлому году основной прирост потребления полимеров пришелся на трубы. Как себя чувствуют остальные сектора?

- В прошлом году действительно самый большой рост был в данном сегменте, но в этом году больше всего растет упаковка. Что касается труб, у всех были ожидания роста на фоне активно реализуемых инфраструктурных проектов - мы даже задумывались, чтобы произвести больше сырья и положить их на склад в ожидании сезонного спроса. Но взрывного роста, как в прошлом году, не случилось. В абсолютных значениях сегмент вероятно вырастет, но темпы этого роста год к году будут ниже.

- Растет ли потребление полимеров в мире? Каковы перспективы роста?

- Потребление растет. Не такими темпами, как это было в предыдущие годы. В 2020-м и 2021 году было достаточно серьезное влияние пандемии, но рост мы все равно видели. Не 4% в год, как был раньше, но тем не менее рост. При этом в 2020-2021 годах был рост спроса в определенных сегментах, например, в медицине и упаковке, а в стройке и автомобилестроении потребление падало.

В 2022-2023 годах, наоборот, сегменты, которые связаны с автомобилестроением, стали подрастать, а в медицине спрос упал. В целом это дает устойчивый рост, но не такой, как был в предыдущие периоды. Я думаю, что в 2024 году мы увидим не перелом, но чуть более позитивный рост потребления.

- А что касается мирового производства и рентабельности в отрасли?

- С 2017 года активно выходят новые мощности на рынок. Но производство при этом растет медленнее. В целом мощности по выпуску полимеров в мире загружены процентов на 80. На сегодня мощности по выпуску полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в мире составляют 65,2 млн тонн при потреблении 53,4 млн; полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) - 24,4 млн тонн при потреблении 20,6 млн тонн, а по полипропилену (ПП) - 108,3 млн тонн при потреблении 87 млн тонн. Традиционно наиболее крупные сегменты по потреблению полимеров - сегмент пленочных материалов (более 40%), литьевых изделий (более 20%), сегмент рафии и волокон (около 20%).

На спрос сейчас также негативное влияние оказывают общее ухудшение макроэкономической конъюнктуры и инфляция. Эксперты ожидают продолжение давления на маржу и загрузку мощностей по мере продолжения роста мощностей при слабом росте спроса. При этом баланс будет регулироваться как раз величиной загрузки и пересмотром и сокращением планов по вводам после 2025-2026 годов.

Уже сейчас видно, что очень важна эффективность - маленькие, старые проекты, те, что мы видим в Европе, вне всяких сомнений, будут постепенно умирать, а большие и новые, энергоэффективные прежде всего, будут процветать. Наши проекты - "ЗапСиб", Амурский ГХК и ДГП-2 - это все конкурентоспособные проекты, мы в этом смысле чувствуем себя спокойно. Мы находимся в самой левой части на кривой себестоимости.

В Европе наблюдается спад производства на фоне энергокризиса, высокого уровня инфляции и торможения потребительского спроса на продукцию (как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях), давления на цены и маржу со стороны продолжающихся вводов мощностей в Азии. По данным Cefic, по итогам первых четырех месяцев 2023 года химическое производство в Европе сократилось на 13,5% по сравнению с 2022 годом. Восстановления ранее 2024 года аналитики и участники рынка не ожидают.

- Оправдываются ли надежды на китайский и индийский рынки, есть ли потенциал роста цен при довольно большом количестве новых проектов?

- Рынок КНР остается драйвером мирового роста. Объем рынка по полимерной продукции - более 70 млн тонн в год, при темпах роста 5% в год. Это почти 35% мирового рынка.

- Не видите ли вы рисков обеспеченности сырьем в условиях, когда добыча у газовых компаний существенно другая, добыча нефтяных компаний корректирована в рамках сделки ОПЕК+?

- Отталкиваясь от опыта предыдущих сокращений добычи нефти, рисков дефицита сырья для нефтегазохимии, наших перерабатывающих мощностей не видим.

- Какие возможные сферы дальнейшей переработки этилена с "Нижнекамскнефтехима" после запуска нового производства ЭП-600?

- Из 600 тыс. тонн этилена примерно 70% пойдет на дозагрузку существующих мощностей, расширяющихся и уже строящихся мощностей. Мы строим установку производства гексена - уйдет еще около 55 тыс. т этилена, запустим ее в 2024 году. И сейчас мы проводим реконструкцию на "Казаньоргсинтезе" одного из трех реакторов. В этом году начали и к концу этого года закончим реконструкцию третьего реактора. Туда будет направляться еще 150 тыс. тонн этилена.

Решение по оставшимся 30% будем принимать в начале следующего года в зависимости от наилучшей эффективности и востребованности на рынке, прежде всего российском.

- Продвигается ли проект увеличения поставок этана с Оренбургского ГПЗ?

- Какое-то время было не очень активное обсуждение проекта с "Газпромом", но сейчас мы видим хорошую динамику. Стороны активно обсуждают проект, и я думаю, что мы cможем получить увеличенные объемы этана из Оренбурга. Для реализации проекта "Газпром" должен сделать определенные изменения на своей стороне, мы - на "Казаньоргсинтезе", чтобы принять дополнительные объемы. Но нужно еще и не забыть про этанопровод, связующее звено между нашими предприятиями. Сейчас мы с "Газпромом" действительно имеем очень хорошую позицию.

- Как влияет укрепление доллара на стоимость ваших проектов? Насколько комфортен для компании текущий курс рубля?

- Наверное, слово "комфорт" недостаточно правильно здесь употреблять. С точки зрения комфорта, любая сильная волатильность рубля будет плохой. Вредны резкие колебания на рынке как в одну, так и в другую сторону, потому что наши потребители не могут прогнозировать свои цены и спрос и не понимают, закупать ли сырье, как проводить тендеры, какие брать обязательства.

- Пересматриваете ли вы финансовые прогнозы, финансовые показатели на год в связи с изменением валютного курса?

- Такой практики в компании нет. На моей памяти лишь однажды мы думали, нужно ли менять бизнес-план. Мы просто делаем факторный анализ: смотрим, что получилось по итогам года и анализируем, могли ли на это повлиять. Но в течение года, если нет каких-то серьезных изменений, которые могут повлиять прежде всего на объем производства, этим не занимаемся.

- После марта 2022 года "СИБУР" держал цены для российских потребителей на определенном уровне. Сейчас вы увеличиваете цены, растет ли платежеспособный спрос, как чувствует себя российский потребитель?

- В начале марта 2022 года мы действительно зафиксировали цену в рублях, дав сигнал рынку. Это имело позитивный эффект в части загрузки и эффективности локальной переработки. В этом году постепенно корректируем цены. Но если брать за основу рублевые котировки, то мы только к середине лета вышли на уровень цен начала 2022 года. А если учесть инфляцию 2022-го и 2023 годов, то и к тому уровню еще не приблизились.

Поэтому мне кажется, что российский рынок переработки полимеров чувствует себя неплохо: потребление полимеров в первом полугодии увеличилось на 13%. Такого роста на стагнирующем или падающем рынке не бывает. Это же подтверждает и устойчивый тренд на снижение импорта как самих полимеров, так и готовой продукции из них.

- Вам сейчас приходится выращивать не только новых потребителей, но и новых подрядчиков на смену западным?

- Я абсолютно уверен, что свято место пусто не бывает. Если взять пример катализаторов - мы используем на своих производствах несколько десятков видов катализаторов. Их нужно заместить на отечественные или закупить в дружественных странах, что мы и сделали, хотя это было непросто.

Точно так же с подрядчиками. Были понятные, привычные, инжиниринговые, строительные подрядчики. Инжиниринговые подрядчики были из недружественных стран. Строительные подрядчики практически все живы и здоровы.

Но нужно или не нужно развивать новых? Нужно, конечно, потому что стройка у нас не останавливается, плюс появляются новые проекты. Как и с катализаторами, некоторые дают лучший эффект, чем оригинальные, а есть те, которые с меньшей эффективностью, но работают.

- Вы упомянули историю с замещением катализаторов. Рассматривает ли "СИБУР" возможность организации их собственного производства?

- Да.

- Каких катализаторов, в каких объемах? Будете ли вы только для себя производить или еще на рынок?

- Предполагается работа по двум направлениям - самостоятельно и с партнером. Есть отечественные производители, которые уже сейчас производят для нас катализаторы, с которыми мы делимся своими научными разработками и даем определенную гарантию в том, что будем покупать их продукцию.

Но мы также смотрим на собственный проект по созданию катализаторов. Думаю, что в начале 2024 года мы сможем об этом официально рассказывать.

- Но в любом случае надо, как я понимаю, консолидировать спрос. Только для себя не очень выгодно, наверное, делать?

- Производство катализаторов эффективно и только для себя, но в целом - чем больше мощности, тем лучше эффективность.

- Как продвигается проект по производству Н-бутиллития? В конце 2022 года сообщалось, что разработали технологию, рассматриваете возможность строительства.

- Думаю, в ближайшее время сможем поделиться информацией по решению.

- Как вы оцениваете перспективы в части развития производства инженерных пластиков? Вообще стоит ли российским компаниям за это браться или лучше из Китая везти?

- В нашей фундаментальной науке в свое время было очень много наработок. И даже сейчас, несмотря на иногда плачевное состояние некоторых основных или лабораторных фондов, все равно наука не дремала. Вопрос в том, с каким темпом развивался весь остальной мир и насколько он нас обогнал в этой части? По разным видам пластиков ответ будет разный. По некоторым, думаю, у нас есть шанс, в том числе на российском фундаменте, создавать что-то конкурентоспособное. Но по большей части все-таки нет.

Кто-то будет говорить - давайте возить из Китая, но здесь может встать вопрос о технологической и даже политической независимости.

- А вообще насколько широко сотрудничаете с государственными институтами?

- Думаю, нам всем бы хотелось, чтобы это было более широкое сотрудничество. Мы не до конца используем сложно понимаемый потенциал. Мы годами жили в парадигме покупки лучших технологий, которые были доступны практически по всем направлениям. Купить лучшую технологию, лучшую лицензию, привезти и построить что-то в стране - это была основная концепция практически у всех, не только у нас. Сейчас при необходимости развиваться своими силами мы с фундаментальной наукой еще не до конца понимаем возможности друг друга.

- Наверное, сейчас это тема, о которой говорят все корпорации: в экономике растет дефицит кадров, растет конкуренция за кадры. Насколько этот вызов для вас силен?

- Силен достаточно.

- И какие решения проблемы вы предлагаете? Как вы охотитесь за кадрами?

- У нас есть сотрудничество с ведущими институтами в разных регионах (в Башкирии, в Тюмени, в Томске, в Москве), и там существуют наши программы, где мы в том числе помогаем модернизировать, менять программу. Потому что мы отмечаем, что качество студентов в профессиональных навыках на самом деле очень невысокое. Поэтому мы помогаем модернизировать, адаптировать программы под современные реалии, под современные технологии и оборудование. Ежегодно у нас по 10 тыс. заявок от студентов на стажерские программы, мы отбираем очень немного - до полутысячи.

Другая тема, что проблему можно решить с помощью безлюдных технологий. Современные технологии позволяют в целом это делать, и такие комплексы, как Амурский ГХК, могут обслуживаться совсем небольшим количеством сотрудников.