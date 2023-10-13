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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Новак и глава "СИБУРа" подписали соглашение о развитии производства оборудования для нефтегазохимии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава "СИБУРа" Михаил Карисалов и вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу на полях "Российской энергетической недели" подписали соглашение о намерениях в области развития российского производства оборудования для нефтегазохимии.

Основным механизмом исполнения соглашения станет совместная реализация дорожной карты развития соответствующего направления на период до 2030 года. Ранее правительство совместно с нефтегазохимическими компаниями определило семь направлений развития, являющихся ключевыми в достижении технологической независимости отрасли. По каждому из них были определены якорные заказчики, заинтересованные в разработке определенного оборудования.

В рамках соглашения правительство намерено координировать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, организаций и иных заинтересованных лиц, вовлеченных в реализацию "дорожной карты", создавать комфортную регуляторную среду, а также применять меры налогового стимулирования и финансовой поддержки.

В свою очередь, "СИБУР" и его аффилированные лица в пределах своей компетенции смогут представлять предложения об изменениях "дорожной карты", привлекать заинтересованные организации к проведению исследований и разработок и, в случае подтверждения экономической эффективности тех или иных технологий, выделять финансирование на их доработку.

"Ожидается, что при условии подтверждения экономической эффективности разработок, оно (соглашение - ИФ) может позволить СИБУРу импортозаместить до 20 номенклатурных групп оборудования", - подчеркивает компания в своем релизе.

Указанные в дорожной карте сроки реализации мероприятий и объемы их финансирования носят предварительный характер и могут уточняться по мере реализации соглашения.

СИБУР Михаил Карисалов Александр Новак
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