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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

EPAM в III квартале сократил выручку на 6% - до $1,15 млрд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Выручка разработчика программного обеспечения EPAM Systems Inc. в III квартале 2023 года составила $1,15 млрд, что на 6,1% меньше, чем годом ранее , сообщила компания.

Прибыль от операций в отчетном периоде сократилась на 36,7% - до $114 млн. Динамика обусловлена негативным эффектом от продажи российского бизнеса, который компания оценивает в $25,9 млн (летом EPAM продала российское юрлицо ООО "Эпам Систэмз" группе "Рексофт").

Чистая прибыль EPAM составила $97,2 млн, что на 38% ниже показателя III квартала 2022 года.

По итогам IV квартала EPAM ожидает выручку в диапазоне $1,13-1,14 млрд, что предполагает снижение показателя в годовом выражении в среднем на 8%.

По итогам 2023 года компания прогнозирует снижение выручки в среднем на 3%, в денежном выражении показатель ожидается на уровне $4,66-4,67 млрд.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах.

EPAM Systems Рексофт
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