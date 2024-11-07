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Квартальная выручка разработчика ПО EPAM выросла до $1,17 млрд

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2024 года выручка разработчика ПО EPAM Systems Inc. составила $1,17 млрд, что на 1,3% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Выручка в органическом выражении и без учета эффекта от ухода из России снизилась на 0,3% в годовом выражении.

Чистая прибыль за отчетный квартал составила $136,3 млн против $97,2 млн в III квартале 2023 года.

В EPAM прогнозируют, что в IV квартале 2024 года выручка будет находиться в диапазоне $1,21-1,22 млрд, что предполагает рост в среднем на 4,6% в годовом выражении (в органическом выражении и без учета выхода из России выручка сократится примерно на 1,5%).

По итогам всего 2024 года компания ожидает выручку в диапазоне $4,69-4,7 млрд, что примерно сопоставимо со значением 2023 года.

EPAM Systems Inc. основана в 1993 году и является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах. В июле 2023 года EPAM продала российский бизнес компании "Рексофт".

EPAM Systems Рексофт
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