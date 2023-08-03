EPAM продал российское юрлицо ООО "Эпам Систэмз" группе Рексофт

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Разработчик программного обеспечения EPAM продал российское юрлицо ООО "Эпам Систэмз" российской группе "Рексофт", следует из данных ЕГРЮЛ.

Сделка состоялась 2 августа. Покупателем является ООО "Группа Рексофт".

EPAM Systems Inc., разработчик заказного ПО, был основан в 1993 году. В апреле 2022 года компания сообщила о намерении прекратить работу в России на фоне событий на Украине. В сентябре компания сообщила, что подписала соглашение о продаже практически всех своих российских активов, но сделка так и не состоялась: срок подписанного соглашения истек, компания пересматривает его условия, сообщала EPAM в феврале 2023 года. В мае компания сообщила, что получила разрешение российских властей на сделку.

ООО "Эпам Систэмз" было зарегистрировано в 2001 году. В 2022 году компания сократила выручку на 47,6% - до 15 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в 3 млрд рублей против прибыли в 5,5 млрд рублей в 2021 году.

"Рексофт" (Reksoft) - один из ведущих российских разработчиков цифровых решений для таких сфер как банки и финансы, госсектор, ритейл, транспорт, логистика, IT, телеком, медиа, гостиничный бизнес. По данным на август 2022 года 20% ООО принадлежит структуре "Интерроса" Владимира Потанина.

"Интеррос" приобрел долю в "Рексофт" в апреле прошлого года. В мае 2022 года в интервью "Интерфаксу" Потанин говорил, что сделка представляет стратегическую важность на фоне сворачивания сервиса в России западными технологическими компаниями, такими как Accenture, EPAM и SAP, которые освободили нишу на очень востребованном рынке.