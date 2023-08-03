Квартальная выручка EPAM снизилась на 2,1% при росте прибыли в 6,5 раза

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года выручка разработчика программного обеспечения EPAM Systems Inc. по US GAAP сократилась на 2,1% - до $1,17 млрд, говорится в сообщении компании. Без учета влияния ухода с российского рынка снижение выручки составило 1,7%.

Операционная прибыль увеличилась на 55,2% - до $144,3 млн. чистая прибыль составила $120 млн, что в 6,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года ($18,6 млн.).

EPAM ожидает, что в III квартале его выручка составит $1,14-1,15 млрд, что подразумевает снижение на 7% в середине диапазона. Без учета влияния выхода из России снижение выручки ожидается на 9%. Операционная прибыль, как ожидается, составит 10-11% от выручки, включая ожидаемый убыток от продажи активов в России. EPAM планирует в III квартале отразить убыток от продажи российских активов в размере около $18,4 млн, включая признание накопленного убытка от курсовых разниц, относящегося к дочерней компании, которая в настоящее время включена в состав прочего совокупного убытка.

По итогам 2023 года EPAM снижает прогноз по выручке до $4,65-4,7 млрд (прежний прогноз - $4,95-5 млрд), что на 3% меньше, чем в 2022 году. Компания поясняет, что пересмотр прогноза связан со снижением уровня спроса со стороны клиентов.

Операционная прибыль по итогам 2023 года, как ожидается, будет находиться в диапазоне от 10,5% до 11,5% от выручки, включая ожидаемый убыток от продажи российских активов.

EPAM Systems Inc., основанная в 1993 году, является разработчиком заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Офисы компании расположены в 25 странах.

В апреле 2022 года EPAM сообщила о намерении прекратить деятельность в России на фоне военной операции на Украине. В результате российский бизнес разработчика был продан компании "Рексофт" в конце июля 2023 года.