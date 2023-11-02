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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Brent остается в плюсе и торгуется у $85,6 за баррель

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

К 18:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (1,16%) - до $85,61 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,82 (1,04%) - до $81,28 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,7% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Накануне Федеральная резервная система США ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%.

"Доходность американских гособлигаций после решения ФРС снижается, что оказывает давление на доллар и устраняет препятствие для (роста - ИФ) цен на нефть и другие сырьевые товары", - приводит MarketWatch слова главного рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешински.

WTI Brent США ФРС
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