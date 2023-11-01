Нефть дорожает, дисконт Urals к Brent в октябре упал ниже $10 за баррель

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Трейдеры также оценивают сигналы в отношении глобальных перспектив спроса на сырье, которые являются неоднозначными.

Так, данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованные накануне, показали рост потребления нефти и нефтепродуктов в стране в августе до максимума с 2019 года.

В то же время данные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, говорят о возобновившемся спаде промышленной активности. Кроме того, временно исполняющий обязанности главы BP Мюррей Окинклосс заявил инвесторам накануне, что предложение бензина и дизельного топлива на рынке превышает спрос.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 по московскому времени в среду составила $86,41 за баррель, что на $1,39 (1,63%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,34 (1,65%), до $82,36 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы в 17:30. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост резервов на неделе, завершившейся 27 октября, на 1,347 млн баррелей.

Дисконт Urals к Brent

По данным агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", котировка Urals (в европейских портах) в октябре сложилась на уровне $81,69 за баррель против $83,2 в сентябре, при этом дисконт к Brent в октябре сузился до $9,44/б против $10,78/б в сентябре. В частности, котировка Urals NWE CIF Rotterdam в октябре упала до почти $80 за баррель (скидка к Brent сузилась до $11,13/б против $11,83/б в сентябре), котировка Urals Med Aframax CIF Augusta снизилась до $83,4/б (скидка к Brent сократилась до $7,75/б по сравнению с $9,73/б в сентябре).

Эти котировки после введения эмбарго ЕС на покупку российской нефти являются расчетными к ценам, формирующимся в российских портах (FOB). Так, в октябре нефть Urals в порту Приморск продавалась по $77,4 за баррель (дисконт к Brent - $13,73/баррель) по сравнению с $80,3 за баррель в сентябре (дисконт к Brent - $13,71/баррель), в порту Новороссийск - почти по $79 за баррель против $81,2 за баррель в сентябре (скидка снизилась до $12,15 в октябре по сравнению с $12,8 за баррель в сентябре).

Argus с февраля начал формирование котировки российской нефти в индийских портах: в октябре котировка Urals DAP West Coast India снизилась почти на $3/баррель - до $86,2 за баррель, при этом дисконты к Brent чуть увеличились - $4,93/б в октябре против $4,87/б в сентябре.

Котировка ESPO blend FOB в порту Козьмино в октябре упала на $2,5/б - до $84,3/баррель, дисконт при этом снизился до $3,4 за баррель против $4,28 за баррель в сентябре.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи сырья, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям перевозить российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если не соблюдается установленный их правительствами потолок - price cap (с 5 декабря - $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка".

По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/б.