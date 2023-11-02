Банк Англии ожидает замедления инфляции до 4,75% в IV квартале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Банк Англии прогнозирует замедление роста потребительских цен Великобритании в четвертом квартале 2023 года до 4,75% с последующим снижением до 4,5% и 3,75% в первом и втором квартале 2024 года соответственно, говорится в коммюнике по итогам ноябрьского заседания ЦБ.

Этому в том числе будет способствовать замедление роста стоимости энергоносителей, продуктов питания, а после января - услуг.

ЦБ теперь предполагает, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% к концу 2025 года. Ранее он ожидал достижения этой цели ко второму кварталу 2025 года.

В сентябре годовая инфляция в Великобритании осталась на минимальном за полтора года августовском уровне 6,7%, сообщало ранее статистическое управление ONS. В третьем квартале она также составила 6,7%.

Кроме того, Банк Англии не ожидает изменения британского ВВП в третьем квартале и прогнозирует его рост на 0,1% в четвертом.

2 ноября Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, что совпало с прогнозами. До этого он повышал ее 14 заседаний подряд.