Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Попавшие в санкционный список Минфина США банки "Русский стандарт" и Почта банк рекомендуют клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карт платежной системы UnionPay.

ЭкономикаПод санкции Минфина США попали семь российских и один люксембургский банкЧитать подробнее

"Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты. Операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Банк рекомендует клиентам за границей снять наличные с карты (комиссия банка за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена)", - говорится в комментарии "Русского стандарта".

Как говорится в сообщении банка, на территории РФ карта UnionPay продолжит работать. Карты платежной системы "Мир" функционируют в некоторых зарубежных странах, как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков (ознакомиться с актуальным списком можно на сайте платежной системы).

Введенные ограничения также коснутся использования карт Почта банка за границей, включая карты UnionPay. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, банк рекомендует снять наличные с карты.

"Все карты Почта банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории РФ", - говорится в сообщении кредитной организации.

После ухода в марте 2022 года платежных систем Visa и MasterCard, ожидалось, что карты китайской UnionPay станут альтернативой для платежей за рубежом. Как сообщается на сайте платежной системы, она работает в 180 странах. Однако пользователи часто жаловались, что расплатиться картами UnionPay получается далеко не везде, а многие иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ.

Русский стандарт Почта банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 2 ноября

"СПБ биржа" не будет проводить 3 ноября торги в основных режимах

Доллар подорожал на 61 копейку, евро - на 1,52 рубля на новых санкциях США

Акции "СПБ биржи" и АФК Система" упали на новостях о санкциях США

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Под санкции США попал МГТУ имени Баумана и еще полторы сотни организаций

Штаты ввели санкции против ООО "Арктик СПГ 2"

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Путин поручил выделить Камчатке и Мурманской области субсидии на покупку мазута

Государство докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей

Государство докапитализирует РЖД на 162 млрд рублей

Суд взыскал в пользу государства акции кондитерской "Конти-Рус"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });