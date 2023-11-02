"Русский стандарт" и Почта банк призвали клиентов за рубежом снять деньги с UnionPay

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Попавшие в санкционный список Минфина США банки "Русский стандарт" и Почта банк рекомендуют клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карт платежной системы UnionPay.

"Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по номеру телефона и номеру карты. Операции по картам UnionРay за рубежом могут быть приостановлены в ближайшее время. Банк рекомендует клиентам за границей снять наличные с карты (комиссия банка за снятие наличных 2-3 ноября за границей будет возвращена)", - говорится в комментарии "Русского стандарта".

Как говорится в сообщении банка, на территории РФ карта UnionPay продолжит работать. Карты платежной системы "Мир" функционируют в некоторых зарубежных странах, как в магазинах, так и в банкоматах ряда банков (ознакомиться с актуальным списком можно на сайте платежной системы).

Введенные ограничения также коснутся использования карт Почта банка за границей, включая карты UnionPay. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, банк рекомендует снять наличные с карты.

"Все карты Почта банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать в предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории РФ", - говорится в сообщении кредитной организации.

После ухода в марте 2022 года платежных систем Visa и MasterCard, ожидалось, что карты китайской UnionPay станут альтернативой для платежей за рубежом. Как сообщается на сайте платежной системы, она работает в 180 странах. Однако пользователи часто жаловались, что расплатиться картами UnionPay получается далеко не везде, а многие иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в РФ.