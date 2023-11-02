"МосБиржа" проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за падения цены

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "СПБ Биржа" в период с 20:50 до 21:20 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

По состоянию на 20:46 по Москве цена акций "СПБ Биржи" составила 127,5 рубля (-20,5%), произошло снижение более чем на 20% в течение 5 минут подряд к цене закрытия предыдущего дня (160,4 рубля). При этом объем торгов данными бумагами на "Мосбирже" к этому времени превысил 3,414 млрд рублей.

Падение котировок "СПБ Биржи" ускорилось к вечеру четверга после того как OFAC Минфина США ввело против этой биржи санкции. "СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке.

Сама "СПБ Биржа" сообщила, что введенные санкции США не затронут активы клиентов. Торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября на "СПБ бирже" проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября.