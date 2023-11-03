Booking в III квартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings, которой принадлежат различные сервисы для планирования путешествий, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,51 млрд, или $69,8 в расчете на акцию, по сравнению с $1,67 млрд, или $41,98 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $72,32 в расчете на акцию против $53,03 годом ранее.

Квартальная выручка выросла на 21%, до $7,34 млрд с $6,05 млрд.

Аналитики, опрошенные Zacks, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $67,86 на акцию при выручке в $7,23 млрд.

Общий объем бронирований в минувшем квартале повысился на 24% и достиг $39,81 млрд в денежном выражении.

Акции Booking подешевели на 4,7% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности.