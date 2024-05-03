Сервис Booking утроил квартальную чистую прибыль

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американская Booking Holdings, оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 года втрое, выручку - на 17%.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $776 млн, или $22,37 в расчете на акцию, по сравнению с $266 млн, или $7 на акцию, годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Booking на уровне $12,63 на акцию.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $20,39 на акцию с $11,6 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз аналитиков в $13,98 на акцию.

Квартальная выручка Booking увеличилась до $4,42 млрд с $3,78 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $4,25 млрд.

Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) в минувшем квартале вырос на 10%, до $43,5 млрд (прогноз аналитиков - $42,2 млрд). Число забронированных ночей повысилось на 9% - до 297 млн.

Главный исполнительный директор компании Гленн Фогель отметил, что ее клиенты стали чаще посещать портал Booking.com, и все больше путешественников становятся пользователями программ лояльности.

Совет директоров Booking одобрил квартальные дивиденды в размере $8,75 на акцию. Дивиденды будут выплачены 28 июня акционерам из реестра на 7 июня.