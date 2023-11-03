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"СПБ биржа" в 14:00 начнет торги ограниченным списком российских бумаг

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" в 14:00 по Москве начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "Российские ценные бумаги", сообщила торговая площадка.

В этот список входят около 30 бумаг, в том числе акции "СПБ биржи".

2 ноября биржа попала под санкции Минфина США. После этого торги иностранными и российскими акциями на бирже были приостановлены. Позднее "СПБ биржа" сообщила, что торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября.

СПБ биржа США
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