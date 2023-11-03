Брокеры пока не понимают, что будет с торгами иностранными акциями на "СПБ бирже"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Санкции США в отношении "СПБ биржи" стали неожиданностью для участников рынка, пока у брокеров нет четкого понимания относительно перспектив возобновления торгов иностранными бумагами на этой площадке.

2 ноября OFAC Минфина США ввело санкции против "СПБ биржи" и выпустило стандартную для таких случаев лицензию на выход из ценных бумаг в срок до 31 января 2024 года.

Вскоре после этой новости торги иностранными и российскими акциями на бирже были приостановлены. В этот же день СПБ биржа сообщила о планах возобновить их 6 ноября, однако уже в пятницу начала торги российскими бумагами.

Введенные санкции не затронут активы клиентов, заверила биржа.

Банк России пока ситуацию не комментировал.

Сейчас на рынке сложились диаметрально противоположные мнения о том, что ждет инвесторов 6 ноября.

Сделки можно будет совершать вплоть до конца января 2024 года (то есть до истечения генеральной лицензии OFAC №76 на завершение транзакций, в которой наряду с "СПБ биржей" упомянуты АФК "Система" и "Арктик СПГ 2" - ИФ), считает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Пока брокер не планирует ограничивать для своих клиентов торговлю иностранными бумагами на "СПБ бирже".

Есть большие сомнения, что "СПБ биржа" сможет возобновить торги не только американскими, но и гонконгскими бумагами, говорит источник в одном из брокеров.

Пока мало что понятно, констатирует собеседник в другом брокере. Сегодня "СПБ биржа" проводит совещание с участниками торгов, знают два собеседника агентства.

При этом некоторые участники рынка уже начали вводить ограничения в связи с новыми санкциями. Так, "Цифра брокер" сообщил, что будет принимать в качестве обеспечения по маржинальным сделкам иностранные бумаги, которые торгуются на "СПБ бирже", только до 7 ноября. Клиентам при наличии такого обеспечения в портфелях в самое ближайшее время следует пополнить счет и/или сократить позиции в других активах, призвал брокер.

С 3 ноября приостановлены биржевые торги десятью фондами "Тинькофф", в составе которых есть иностранные, торгующиеся на "СПБ бирже", сообщили "Тинькофф инвестиции".

"Они будут приостановлены до тех пор, пока не возобновятся торги иностранными ценными бумагами, входящими в состав фондов, на "СПБ бирже". Остальных фондов ситуация не коснулась. Торги рублевыми биржевыми фондами и закрытыми фондами на недвижимость и замещающие облигации идут в обычном режиме", - сообщил брокер.

Цепочка учета американских ценных бумаг предполагает участие центрального депозитария США Depository Trust Company, который обязан соблюдать санкции, а значит, торги могут быть затруднены, допускает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. В то же время, нужно учитывать генеральную лицензию OFAC, выданную в отношении биржи, добавил эксперт. Она разрешает обычные и необходимые сделки для прекращения операций с биржей до 31 января 2024 года, отмечает Касумян.

Оспорить введение санкций СПБ бирже будет затруднительно, полагает юрист. Биржа подпала под санкции как лицо, действующее в секторе финансовых услуг российской экономики, напомнил Касумян. Этот статус, по его словам, сам по себе уже достаточен для их введения. При этом суды США не склонны вмешиваться в усмотрение административных органов, особенно в аспектах "национальной безопасности", а санкционное регулирование является одним из таких, заключил эксперт.

"СПБ биржа" является основной площадкой по организации торгов иностранными ценными бумагами на российском рынке. Сейчас на ней обращаются свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ETF. По итогам октября объем сделок в режиме основных торгов с иностранными бумагами на "СПБ бирже" вырос на 27,9% по сравнению с сентябрем, до $3,09 млрд.

Бумаги эмитентов из недружественных стран с этого года доступны только квалифицированным инвесторам. "Неквалы" могут покупать бумаги с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийских компаний.

Объем сделок на "СПБ бирже" в режиме основных торгов ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже в октябре увеличился на 4,27% по сравнению с показателем сентября, составив HK$ 0,88 млрд (эквивалентно $112,13 млн).