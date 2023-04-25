Выручка топливной ЕвроТранс с брендом АЗС "Трасса" в 2022 г. по МСФО выросла на четверть

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Выручка топливной группы компаний "ЕвроТранс", владеющей сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", по МСФО по итогам 2022 года составила 61,9 млрд рублей, что на 26,5% выше показателя 2021 года, сообщила компания.

EBITDA в 2022 году выросла в 2 раза – до 6,5 млрд рублей, чистая прибыль – в 3 раза, до 1,7 млрд рублей.

В отчете компании сообщается, что в первом квартале 2023 года была досрочно погашена кредитная линия в АО "Газпромбанк" в размере 1,3 млрд руб.

Также в документе приводятся подробности о покупках "ЕвроТранс" в минувшем году. Так, в июле 2022 года она приобрела 76% ЗАО "Магистраль Ойл" за 167,2 млн рублей (основной вид деятельности – оптовая торговля нефтепродуктами). В сентябре 2022 года купила 100% ООО "Вектор" за 213,8 млн рублей (перевозка нефтепродуктов) и 96% ООО "Трасса ГСМ" за 1,4 млрд руб. (хранение, поставка и реализации нефтепродуктов, производство отдельных видов топлива премиального сегмента). ЕвроТранс" надеется за счет этих приобретений в будущем существенно нарастить свою эффективность.

Ранее компания прогнозировала, что ее выручка к 2025 году увеличится до 85,7 млрд рублей, а показатель долг/EBITDA составит 1,3.

Как сообщалось, "ЕвроТранс" планирует выход на IPO в 2023 году. В конце 2022 года Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей. "ЕвроТранс" уже разместила два облигационных выпуска на общую сумму 6 млрд рублей.

"ЕвроТранс" занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, ей принадлежит: 54 автозаправочных комплекса (АЗК) "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).