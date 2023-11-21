Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Топливная "ЕвроТранс" в ходе IPO привлекла около 13,5 млрд руб.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Топливная группа компаний "ЕвроТранс", владеющая сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", в ходе IPO привлекла около 13,5 млрд рублей, в результате её рыночная капитализация составит 40 млрд рублей, говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

IPO "ЕвроТранса" было проведено путем сбора внебиржевых и биржевых заявок. Период сбора заявок окончился 20 ноября 2023 года. В ходе IPO акционерами компании стали около 20 тыс. инвесторов. "Средства, привлеченные эмитентом за счет дополнительной эмиссии акций, составили примерно 13,5 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 40 млрд рублей", - отмечается в информации.

Цена IPO "ЕвроТранса" составила 250 рублей за 1 акцию.

Торги акциями "ЕвроТранса" на Московской бирже начинаются во вторник. Бумаги компании включаются в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам с тикером EUTR и ISIN RU000A1002V2.

"Основные акционеры ПАО "ЕвроТранс" воспользовались преимущественным правом и в рамках дополнительной эмиссии приобрели акции на сумму 1,2 млрд рублей. Также, дочерняя компания эмитента ООО "Трасса ГСМ" приобрела акции на сумму около 1 млрд рублей с целью использования указанных акций для исполнения обязательств по договорам купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта безотзывной оферты А001 (оферты на дополнительную покупку акций). Остальные 11,3 млрд рублей были привлечены от широкого круга физических и юридических лиц", - подчеркивает "ЕвроТранс".

Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию инвестиционной программы: около 10 млрд рублей будет выделено на строительство новых и реконструкцию существующих АЗС, чтобы запустить в работу универсальные АЗК с наличием быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 150 кВт, заправки газом, а также продажи традиционных дизельного топлива и бензинов. Остальную часть привлеченных средств планируется направить на досрочный выкуп АЗК из лизинга.

Как сообщалось, "ЕвроТранс" занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего ему принадлежат 54 автозаправочных комплекса "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).

По итогам 2022 года выручка топливной группы составила 61,9 млрд рублей, что на 26,5% выше показателя 2021 года, EBITDA выросла в два раза - до 6,5 млрд рублей, чистая прибыль - в три раза, до 1,7 млрд рублей. Ранее компания прогнозировала, что ее выручка к 2025 году увеличится до 85,7 млрд рублей, а показатель чистый долг/EBITDA составит 1,3х.

ЕвроТранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Нефть Brent подешевела до $81,9 за баррель

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Brent подешевела до $82 за баррель после сильного роста в предыдущие два дня

Рубль растет к доллару и слегка снижается к юаню на старте торгов

Рубль растет к доллару и слегка снижается к юаню на старте торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });