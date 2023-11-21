Топливная "ЕвроТранс" в ходе IPO привлекла около 13,5 млрд руб.

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Топливная группа компаний "ЕвроТранс", владеющая сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", в ходе IPO привлекла около 13,5 млрд рублей, в результате её рыночная капитализация составит 40 млрд рублей, говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

IPO "ЕвроТранса" было проведено путем сбора внебиржевых и биржевых заявок. Период сбора заявок окончился 20 ноября 2023 года. В ходе IPO акционерами компании стали около 20 тыс. инвесторов. "Средства, привлеченные эмитентом за счет дополнительной эмиссии акций, составили примерно 13,5 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 40 млрд рублей", - отмечается в информации.

Цена IPO "ЕвроТранса" составила 250 рублей за 1 акцию.

Торги акциями "ЕвроТранса" на Московской бирже начинаются во вторник. Бумаги компании включаются в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам с тикером EUTR и ISIN RU000A1002V2.

"Основные акционеры ПАО "ЕвроТранс" воспользовались преимущественным правом и в рамках дополнительной эмиссии приобрели акции на сумму 1,2 млрд рублей. Также, дочерняя компания эмитента ООО "Трасса ГСМ" приобрела акции на сумму около 1 млрд рублей с целью использования указанных акций для исполнения обязательств по договорам купли-продажи акций, которые будут заключены путем акцепта безотзывной оферты А001 (оферты на дополнительную покупку акций). Остальные 11,3 млрд рублей были привлечены от широкого круга физических и юридических лиц", - подчеркивает "ЕвроТранс".

Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на реализацию инвестиционной программы: около 10 млрд рублей будет выделено на строительство новых и реконструкцию существующих АЗС, чтобы запустить в работу универсальные АЗК с наличием быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 150 кВт, заправки газом, а также продажи традиционных дизельного топлива и бензинов. Остальную часть привлеченных средств планируется направить на досрочный выкуп АЗК из лизинга.

Как сообщалось, "ЕвроТранс" занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего ему принадлежат 54 автозаправочных комплекса "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).

По итогам 2022 года выручка топливной группы составила 61,9 млрд рублей, что на 26,5% выше показателя 2021 года, EBITDA выросла в два раза - до 6,5 млрд рублей, чистая прибыль - в три раза, до 1,7 млрд рублей. Ранее компания прогнозировала, что ее выручка к 2025 году увеличится до 85,7 млрд рублей, а показатель чистый долг/EBITDA составит 1,3х.