Основателя криптобиржи FTX признали виновным в махинациях на миллиарды долларов

Сэм Банкман-Фрид прибывает на судебное заседание в Нью-Йорке Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Жюри присяжных федерального суда Нью-Йорка признало основателя и экс-главу обанкротившейся в прошлом году криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида виновным в незаконном присвоении средств клиентов на миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal.

Банкман-Фрид признан виновным по всем семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег, сообщает Financial Times. Обвинение назвало его действия одними из самых крупных финансовых махинаций в истории США.

Наказание назначат 24 марта 2024 года. Основателю FTX грозят десятки лет тюрьмы, отмечает WSJ.

"Мы уважаем решение жюри присяжных, но очень разочарованы результатом, - приводит FT слова его адвоката Марка Коэна. - Мистер Банкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит принимать активные меры против обвинений в свой адрес".

FTX обанкротилась год назад, а ее клиенты потеряли миллиарды долларов. Площадка не смогла исполнить их запросы на вывод средств из-за "дыры" в балансе на $8 млрд.

Тогда же рухнул аффилированный с FTX хедж-фонд для торговли криптовалютой Alameda Research. Обвинение представило доказательства того, что Банкман-Фрид организовал вывод средств с биржи для погашения долгов Alameda, финансирования рискованных инвестиций и покупки элитной недвижимости.

Друг детства Банкмана-Фрида и бывший технический директор FTX Нишад Сингх в ходе дачи показаний заявил, что в сентябре 2022 года ему стало известно об использовании фондом средств клиентов FTX на сумму $13 млрд.

Банкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре прошлого года.