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АЕБ подтвердила прогноз годовых продаж автомобилей и LCV в РФ на уровне 1 млн штук

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) вновь подтвердила свой прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в 2023 году на уровне 1 млн единиц.

ЭкономикаПрогноз рынка легковых машин и LCV в РФ на 2023 год повышен с 770 тыс. до 1 млн штукЧитать подробнее

"Динамика развития рынка показывает, что он может достичь 1 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам года, что соответствует ранее озвученному прогнозу АЕБ", - сказано в сообщении ассоциации.

В октябре продажи, по данным АЕБ, составили 110 150 единиц (динамика г/г в сообщении не приводится).

"Эти цифры подтверждаются данными продаж новых автомобилей от ППК (АО "Паспорт промышленный консалтинг" - ИФ) - 119 864 штуки. Разница в цифрах объясняется дополнительным объемом продаж через альтернативные каналы", - объяснили в АЕБ.

Рост продаж за январь-октябрь 2023 года, по данным ассоциации, составил 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (показатель в абсолютном выражении не приводится).

В этот раз АЕБ не опубликовала детальную статистику продаж по маркам, пообещав предоставить ее в годовом пресс-релизе. "Сейчас идет работа над изменением формата публикации данных", - пояснили в ассоциации.

Ранее 3 ноября свою статистику легкового авторынка опубликовало агентство "Автостат", ведущее подсчеты на базе ППК - совместного предприятия с оператором ЭПТС АО "Электронный паспорт". По его данным, продажи новых легковых автомобилей в стране в октябре были на уровне 112 238 единиц - в 2,6 раза больше г/г и на 1,7% больше м/м.

Публикуемая "Автостатом" статистика ППК по регистрациям транспорта включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего уже около 15% рынка. Эти данные сейчас значительно более репрезентативны, чем те, что собирает АЕБ у официальных дистрибьюторов и автопроизводителей, часть из которых больше не предоставляет цифры своих продаж.

АЕБ Автостат ППК
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