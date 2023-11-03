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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Число рабочих мест в США в октябре выросло слабее прогноза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 150 тысяч, сообщило Минтруда страны.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тысяч, сообщает Trading Economics.

По пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тысяч, а не на 336 тысяч, как было объявлено ранее.

Уровень безработицы в США в октябре составил 3,9% против 3,8% в сентябре, обновив максимум с января прошлого года. Аналитики не ожидали изменения показателя.

В частном секторе количество рабочих мест в прошлом месяце выросло на минимальные за четыре месяца 99 тыс., в государственном - на 51 тыс. и вернулось на допандемийный уровень февраля 2020 года.

Число рабочих мест в сфере здравоохранения повысилось на 58 тыс., в строительстве - на 23 тыс., в социальном обеспечении, а также организации досуга и отдыха - на 19 тыс. Между тем в производственной сфере оно сократилось на 35 тыс. из-за забастовок.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в октябре выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца, до $34 в час. В годовом выражении показатель поднялся на 4,1%. Аналитики ожидали повышения на 0,3% и 4% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели снизилась до 34,3 часа с 34,4 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе уменьшилась до 62,7% с 62,8%.

Минтруда США
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