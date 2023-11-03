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Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy
Архивное фото
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Армянский коньяк будет экспортироваться на европейский рынок под брендом Armenian brandy, заявил в парламенте министр экономики Армении Ваан Керобян.

"С партнерами ЕС мы согласовали бренд, географическое название, под которым будет производиться и продвигаться армянский коньяк", - сказал он.

По его словам, Армения привлекла для этой работы брендинговую компанию Backbone Branding, провела работы с Францией.

"Решение было принято также совместно с армянскими производителями. Сейчас мы работаем с целью создания ассоциации, которая будет выдавать в Армении разрешение на экспорт Armenian brandy при соблюдении стандартов качества. Наша цель, чтобы Armenian brandy ассоциировался с высококачественной продукцией", - сказал Керобян.

Армения длительное время вела переговоры с Евросоюзом по поводу предоставления армянским производителям алкоголя права использовать в наименовании их продукции слово "коньяк", хотя это защищенное географическое наименование. Власти республики отмечали, что производство коньяка имеет долгую историю в Армении, поэтому следует учитывать эти тонкости и специфику.

В 2021 году правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление республике 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции.

По данным статистического комитета страны, объем производства коньяка в Армении в январе-августе 2023 года сократился на 22,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 11,4 млн литров.

Армения Евросоюз Франция Ваан Керобян Backbone Branding
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