Армения удвоила поставки фруктов в Россию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С 1 января по 10 июня 2024 года экспорт фруктов из Армении в Россию вырос в 2,1 раза в годовом исчислении, заявил на пресс-конференции министр экономики Армении Геворг Папоян.

По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том числе нескольких тысяч тонн киви, которые являются реэкспортом, то в 2024 году зафиксирован рост экспорта груш, яблок и абрикосов, выращенных именно в Армении.

Он также отметил, что на данный момент не видит экономических и других причин, которые могут вызвать проблемы с экспортом в Россию.