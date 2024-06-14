Поиск

Армения удвоила поставки фруктов в Россию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - С 1 января по 10 июня 2024 года экспорт фруктов из Армении в Россию вырос в 2,1 раза в годовом исчислении, заявил на пресс-конференции министр экономики Армении Геворг Папоян.

По его словам, если в 2023 году речь шла об экспорте в том числе нескольких тысяч тонн киви, которые являются реэкспортом, то в 2024 году зафиксирован рост экспорта груш, яблок и абрикосов, выращенных именно в Армении.

Он также отметил, что на данный момент не видит экономических и других причин, которые могут вызвать проблемы с экспортом в Россию.

Армения Геворг Папоян Минэкономики
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 14 июня

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Лавров рассчитывает, что предложения Путина по Украине рассмотрит саммит G7

Медведев заявил, что санитарная зона может быть расширена до границы с Польшей

Медведев заявил, что санитарная зона может быть расширена до границы с Польшей
Военная операция на Украине

Путин допускал сохранение суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями

Некоторые банки Киргизии возобновили работу с системами денежных переводов РФ

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Миллионы мусульман прибыли в Саудовскую Аравию на хадж

Что случилось этой ночью: пятница, 14 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС не знает, сколько израильских заложников до сих пор живы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });