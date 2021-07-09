Глава Минсельхоза Франции посетил производителей шампанского на фоне спора с РФ

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди и министр-делегат, курирующий внешнюю торговлю при МИД, Франк Ристер посетили в пятницу город Эперне в знак поддержки производителей шампанского на фоне спора с Россией о маркировке продукции, сообщает газета Le Figaro.

"По этому вопросу позиция нашего правительства очень ясная: шампанское - это французский напиток. Он производится в регионе Шампань", - сказал Денорманди в ходе поездки в Эперне - один из главных регионов производства шампанского.

Министр подчеркнул, что Франция уже много лет ведет переговоры с Россией по поводу использования термина "шампанское".

"Вероятно, эта проблема касается не только шампанского, но и других наименований, таких как коньяк" - добавил Денорманди.

Коньяком во Франции и ЕС называют крепкий напиток, произведенный по определенной технологии из строго определенных сортов винограда, причем только в департаменте Шаранта в регионе Новая Аквитания, где находится город Коньяк, давший название этому напитку. В России и некоторых других странах коньяком нередко называют и напитки, произведенные далеко за пределами Шаранты.

Со своей стороны глава профсоюза UMC, объединяющего производителей шампанского, Давид Шатийон отметил, что в данном случае спор с РФ не касается денег.

"Речь не идет о финансовых разногласиях. Мы хотим, чтобы российские власти признали, что слово "шампанское", написанное как латиницей, так и кириллицей, может обозначать только вино, произведенное в Шампани. Для нас это - вопрос принципа", - заявил он. По его словам, в профсоюзе выступают против идеи видоизменения этикеток вина для российского рынка.

В свою очередь Ристер сообщил, что в ближайшие десять дней обсудит проблему с представителем Всемирной торговой организации (ВТО).

5 июля cтало известно, что французский Комитет вин Шампани, объединяющий производителей шампанского, выразил недовольство новыми требованиями российской стороны о маркировке, согласно которым наименовать "шампанским" разрешается только продукцию, произведенную в России.

Согласно попавшему в распоряжение СМИ коммюнике объединения, Комитет "призывает французскую и европейскую дипломатию добиться изменения этого недопустимого законодательства". В Комитете указали, что требования об изменении маркировки, по мнению французских производителей, "не обеспечат российских потребителей четкой и транспарентной информацией о происхождении и характеристики вин".

В заявлении Комитета указывалось, что его члены "полны решимости продолжать обсуждения с российскими властями, чтобы добиться эксклюзивного права на использование названия Champagne на российской территории". Авторы заявления полагают, что российская инициатива "ставит под удар более 20 лет двусторонних дискуссий между Россией и ЕС по поводу защиты наименований происхождения продукции".

Ранее в июле СМИ сообщали, что в Moet Hennessy согласились с требованием российского законопроекта о маркировке, согласно которому наименование "шампанское" может относиться только к продукции, произведенной в России. В компании указали, что станут писать надпись "игристое вино" на своих бутылках, поставляемых в Россию. Moet Hennessy добавили, что экспорт их продукции приостановится лишь на время и возобновится как можно скорее.

Соответствующее решение последовало после того, как дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy - ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" - предупредило об остановке отгрузок шампанского в Россию на неопределенный срок.

Приостановка поставок шампанских вин была связана с поправками в 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня. Документ уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, он исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.