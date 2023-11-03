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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

СПБ биржа 6 ноября будет проводить торги российскими бумагами

СПБ биржа 6 ноября будет проводить торги российскими бумагами
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - СПБ биржа 6 ноября будет проводить торги в режиме основных торгов ценными бумагами российских компаний, говорится в сообщении биржи.

В опубликованном списке порядка 30 бумаг, в том числе акции "СПБ биржи".

"Информация для инвесторов и участников торгов о сроках возобновления торгов иностранными ценными бумагами, режимах торгов и доступных группах инструментов для совершения биржевых сделок будет размещена на официальном сайте СПБ биржи", - добавляется в сообщении.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в четверг внесло СПБ биржу в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими акциями на бирже были приостановлены.

Позднее в четверг СПБ биржа сообщила, что торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября проводиться не будут, их планируется начать 6 ноября. При этом в пятницу в 14:00 биржа запустила торги российскими бумагами.

СПБ биржа
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