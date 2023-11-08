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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Набиуллина отметила, что от санкций против "СПБ биржи" больше пострадали "квалы"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Инфраструктурный риск, реализовавшийся в результате введения США санкций против "СПБ биржи", напрямую ударил в основном по квалифицированным инвесторам, так как неквалы фактически не могли покупать иностранные акции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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"СПБ биржа" 2 ноября была включена в SDN List. Торги акциями зарубежных компаний, которые являются основой бизнес-модели этой торговой площадки, с тех пор приостановлены.

"Мы всегда предупреждали, что владение иностранными ценными бумагами несет определенные риски, и поэтому неквалифицированным инвесторам было по сути запрещено покупать на организованных площадках иностранные ценные бумаги. Это было возможно только квалифицированным инвесторам, и под блокировку активов по сути дела попали активы прежде всего квалифицированных инвесторов, которые должны оценивать риски. По нашей оценке, где-то около 80% объема сосредоточено у квалифицированных инвесторов", - ответила Набиуллина на вопрос журналистов, идет ли речь о новой блокировке активов инвесторов в связи с санкциями против "СПБ биржи".

"Тем не менее, это действительно проблема. Сейчас биржа анализирует ситуацию, думает над шагами, которые могут быть предприняты в этой связи", - добавила она.

На вопрос о том, как ЦБ оценивает готовность "Московской биржи" к санкционным рискам, Набиуллина ответила: "Мы постоянно оцениваем риски финансовой инфраструктуры к разного рода санкциям, моделируем ситуации, принимаем меры для того, чтобы превентивно уменьшить такого рода риски".

"У "Московской биржи" есть разные виды торгов, и не только с иностранными инструментами. Мы эти риски оцениваем, и знаем, какие меры нужно будет принимать в том или ином случае", - заключила она.

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