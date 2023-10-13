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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Путин назвал указ о валютной выручке плодом компромисса между разными позициями

Эффект от этой меры будет, уверен президент РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом крупнейших российских экспортеров, подписанный президентом РФ на этой неделе, стал плодом компромисса между позициями правительства, ЦБ и кремлевской администрации, за эффектом от его реализации нужно наблюдать, но определенную роль в стабилизации рынка эта мера сыграет, заявил Владимир Путин на брифинге в Бишкеке.

"Уверенность дает только страховой полис, и только в том случае, если вы застрахованы в надежной страховой компании", - так начал Путин ответ на вопрос "Интерфакса", есть ли уверенность в том, что принятых шагов будет достаточно для снижения волатильности валютного рынка.

"Посмотрим, как будет работать этот инструмент, но это результат работы правительства, администрации президента и Центрального банка. Подписанный мною указ - это результат совместной работы. Разные подходы к решению этой проблемы есть. Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего, потоков, связанных с валютой", - сказал президент.

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По его словам, экспортеры после введения антироссийских санкций адаптировались к новым условиям. "Наши экономоператоры достаточно быстро справились со всеми проблемами, которые для них пытались создать из-за рубежа, а сейчас есть основания полагать, что и курс рубля колеблется, в том числе, и потому, что в достаточном объеме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке", - отметил Путин.

"Я не знаю, насколько это (обязательство репатриировать и продавать валютную выручку - ИФ) будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет, эффект будет 100%", - заявил глава государства.

Он констатировал, что у участников обсуждения были разногласия по вопросу о мерах регулирования валютного рынка. "Разные есть подходы, у Центробанка свои взгляды, у правительства свои, у администрации - немножко свои. Но подписанный указ - это результат такого компромисса между специалистами, между экспертами. И, безусловно, логика в принимаемых решениях есть", - сказал Путин.

Власти понимают "и возможные угрозы, связанные с движением капитала", отметил президент, напомнив тем самым о скептицизме Центробанка, высказывавшего опасения относительно потенциальных негативных последствий административных мер регулирования. "Поэтому - ничто не вечно под луной, посмотрим, как это работает", - сказал Путин.

"Посмотрим, как будет работать институт этих специальных уполномоченных Росфинмониторинга (в компаниях-экспортерах - ИФ). Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание на то, что они назначаются не для того, чтобы что-то там регулировать и чем-то управлять, а только с одной целью - иметь достоверную и полную информацию об этих денежных потоках. Вот и все. Чтобы государство было в курсе происходящих событий. Но если уж наши все службы добились определенного компромисса, который в этом указе изложен, все исходят из того, что позитивный результат должен быть", - заключил Путин.

Обязательная продажа валютной выручки

Как сообщалось, согласно подписанному во исполнение президентского указа постановлению правительства, начиная с 16 октября перечисленные в документе экспортеры обязаны в течение 60 дней с момента получения средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Указом также введена обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Крупные экспортеры постепенно начинают получать уведомления о включении в перечень, говорят источники "Интерфакса" в корпоративном секторе. Их, в частности, проинформировали о том, что представители Росфинмониторинга смогут участвовать в заседаниях органов управления - в том числе совета директоров (в качестве слушателей), а также запрашивать любую информацию по части соблюдения валютного контроля. При этом будет функционировать тот же механизм, который предусмотрен другими президентскими указами 2022-2023 гг., сформировавшими действующую сейчас систему контроля за движением капитала: экспортер сможет попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Владимир Путин
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