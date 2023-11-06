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Цена нефти Brent поднялась почти до $86,2 за баррель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на планах РФ и Саудовской Аравии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:23 по московскому времени в понедельник составляет $86,19 за баррель, что на $1,3 (1,53%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,36 (1,69%), до $81,87 за баррель.

В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Новости из Москвы и Эр-Рияда не стали большой неожиданностью, но оказывают поддержку нефтяным котировкам на фоне сохранения ограниченного предложения на рынке, пишет Barron's.

Будущая динамика цен во многом будет зависеть от того, продлят ли эти два участника ОПЕК меры по сокращению добычи на начало 2024 года, отмечает издание.

Brent WTI
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