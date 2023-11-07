Brent подешевела до $84,8 за баррель

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

К 8:10 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,48%), до $84,77 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,29 (0,3%), до $85,18 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI у этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,36 (0,45%), до $80,46 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,31 (0,4%), до $80,82 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. "Слабые экономические ожидания сдерживают нефтяной рынок и обосновывают позицию стран ОПЕК+, ограничивающих добычу", - сказал MarketWatch аналитик OANDA Крейг Эрлам.

В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия решила не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило саудовское государственное агентство со ссылкой на представителя Минэнерго страны.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.