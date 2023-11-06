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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Цены на нефть растут после падения на прошлой неделе, Brent торгуется у $81 за баррель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск в понедельник составляет $85,3 за баррель, что на $0,41 (0,48%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $1,96 (2,3%), до $84,89 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,5 (0,62%), до $81,01 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $1,95 (2,4%), до $80,51 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent потеряла в цене 4,8%, WTI - 5,9%, по данным Dow Jones.

Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает Market Watch.

В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Brent WTI
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