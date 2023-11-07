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Резервный банк Австралии поднял ставку на 25 б.п., до 4,35%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1%. Это первый подъем ставки с июля. RBA удерживал ставку неизменной на предыдущих четырех заседаниях.

Текущий уровень ставки является максимальным с января 2011 года. В общей сложности австралийский ЦБ поднимал ставку 13 раз с мая 2022 года.

"Инфляция в Австралии прошла свой пик, однако остается слишком высокой, а также оказалась более устойчивой, чем мы ожидали несколько месяцев назад, - заявила через пресс-службу глава RBA Мишель Буллок. - Хотя RBA по-прежнему ожидает, что инфляция продолжит замедляться, это, вероятно, будет происходить медленнее, чем мы полагали".

По прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в Австралии к концу 2024 года будет составлять около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.

Австралия Резервный банк Австралии RBA Мишель Буллок
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