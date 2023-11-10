Резервный банк Австралии отметил замедленное снижение инфляционного давления

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) существенно пересмотрел прогнозы для базовой инфляции на ближайшую перспективу и предупредил, что инфляционное давление снижается медленнее ожиданий, поскольку экономика оказалась более устойчивой к повышению процентных ставок, чем ожидалось.

Показатель инфляции, на который обращает внимание австралийский ЦБ, теперь ожидается на уровне 4% к середине 2024 года по сравнению с августовским прогнозом в 3,25%, сообщает MarketWatch.

В целом RBA ожидает, что к концу 2025 года инфляция опустится до верхней границы целевого диапазона в 2-3%, но теперь прогноз предполагает более высокие риски в краткосрочной перспективе, которые, если они будут реализованы, могут стать основой для дальнейшего повышения процентных ставок.

"Инфляция в Австралии прошла свой пик, но она все еще слишком высока и оказалась более устойчивой, чем ожидалось несколько месяцев назад", - говорится в отчете регулятора о денежно-кредитной политике.

RBA 7 ноября поднял базовую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,35% годовых, что является максимальным уровнем за последние 12 лет. Повышение стало одиннадцатым с мая прошлого года, в результате ставка выросла на 425 б.п.

По прогнозу ЦБ, ВВП Австралии в четвертом квартале увеличится на 1,5% против ожидавшихся в августе 1,1%. Оценка на 2024 год была улучшена до 2% с 1,75%, а на 2025 год - осталась без изменения на уровне 2,25%.

RBA также ожидает роста безработицы до 4,25% в следующем году по сравнению с нынешним уровнем в 3,6%, который является минимальным с 1950-х годов.