Австралийский ЦБ впервые возглавит женщина

Мишель Буллок займет пост руководителя Резервного банка Австралии 18 сентября

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Новым главой Резервного банка Австралии (RBA) станет Мишель Буллок, занимающая в настоящее время пост заместителя руководителя ЦБ.

Семилетний срок службы Буллок в качестве главы RBA начнется 18 сентября, говорится в пресс-релизе австралийского Центробанка.

Нынешний руководитель RBA Филип Лоу покинет свой пост 17 сентября.

Буллок, работающая в австралийском ЦБ с 1985 года, станет его девятым главой и первой женщиной на этом посту. Ей предстоит руководить Центробанком в период проведения самой масштабной за его 63-летнюю историю реформы.

В апреле этого года правительство Австралии внесло предложения по реформированию операций RBA, которое планируется осуществить к июлю 2024 года.

Как сообщалось ранее, планируется изменение структуры комитета по денежно-кредитной политике, которое ослабит влияние главы ЦБ на принимаемые решения. Число заседаний комитета сократится до 8 в год с 11, причем каждое из них будет сопровождаться пресс-конференцией главы RBA.

Целевой показатель инфляции австралийского ЦБ останется неизменным - 2-3%.

С мая прошлого года RBA суммарно увеличил ключевую процентную ставку на 400 базисных пунктов, в настоящее время она находится на уровне 4,1% - максимальном с начала 2012 года.