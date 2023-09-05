ЦБ Австралии сохранил базовую ставку на уровне 4,1% третий месяц подряд
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых.
Таким образом, ЦБ не меняет ставку по итогам третьего заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.
Решение банка совпало со средним прогнозом аналитиков, которые принимали участие в опросах Trading Economics и The Wall Street Journal.
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