Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Объем интернет-торговли в России в январе-сентябре 2023 года увеличился на 23% в годовом измерении и составил 4,3 трлн рублей, такую оценку приводит Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Доля e-commerce в общем объеме розничных продаж повысилась до 12,5% с 11% в январе-сентябре 2022 года.

97,2% от общего объема приходится на продажи интернет-продажи внутри России, 2,8% - на трансграничную торговлю.

"Практически во всех регионах страны увеличился объем онлайн-продаж и, как следствие, вклад в общие показатели - в среднем на 0,3-0,5 процентного пункта. За счет увеличения вкладов регионов заметно сокращаются доли тройки лидеров", - сообщила АКИТ.

Доля Москвы по объему продаж за девять месяцев снизилась до 18% с 19,9% годом ранее. Такая же тенденция сохраняется и у других лидеров по объему продаж - у Московской области и Петербурга.

В топ-5 продаваемых в интернете товаров вошли цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, а также товары для красоты и здоровья.