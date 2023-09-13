АКИТ отметила, что маркетплейсы против инфраструктурного платежа "Почте России"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос введения инфраструктурного платежа участников рынка e-commerce в пользу "Почты России" не находит поддержки у компаний отрасли, взнос от оборота может привести к убыткам ряда игроков, сообщил "Интерфаксу" президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Почта России" весной выступила с предложением взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за "Почтой России" закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce, обязанного обеспечить для граждан равную доступность товаров и их гарантированную доставку на всей территории РФ.

Глава "Почты России" Михаил Волков говорил, что поступления этого платежа оцениваются примерно в 24-25 млрд рублей в год.

"Ни одна из компаний (рынка e-commerce- ИФ) не готова "с пониманием" относиться к введению оборотного платежа в пользу "Почты России" - категорически против все. Начиная от малого бизнеса, который работает с площадками, до всех интернет-магазинов с оборотом от 1 млрд рублей - в совокупности это несколько миллионов предпринимателей нашей страны", - сказал Соколов, слова которого передала пресс-служба ассоциации.

"Размер предлагаемого "взноса" - процент с оборота - для многих компаний сопоставим с чистой прибылью, а для некоторых может стать увеличением собственных убытков. Государственные компании не должны финансироваться по предложенному принципу - этот подход неприемлем ни для одной из отраслей", - добавил глав АКИТ.

По его словам, сейчас равная доступность товаров электронной коммерции уже обеспечена на территории всей страны за счет существующих партнерских соглашений между участниками рынка, позволяющих совместно использовать различную инфраструктуру для выдачи заказов: офисы и пункты обслуживания логистических компаний, специализированные пункты выдачи заказов (монобрендовые и универсальные), почтовые отделения, розничные магазины, киоски, нестационарные розничные объекты, отделения банков, постаматы, курьерские службы и такси.

На сегодняшний момент общая инфраструктура электронной коммерции насчитывает 300 тыс. точек выдачи заказов, включая 38 тыс. отделений "Почты России"; ежемесячно открывается более 500 новых точек выдачи, уточнил Соколов. "Использование такой инфраструктуры на коммерческих (партнерских) условиях позволяет гарантировать доставку товаров в любую точку России, при этом выбор логистической компании для доставки всегда остается за покупателем", - заверил глава АКИТ.