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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Объем интернет-торговли в России в 2022 году вырос почти на 30% до 4,98 трлн рублей

Доля трансграничной торговли сократилась до 3,6% против 13% в начале прошлого года

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2022 году объем интернет-торговли составил 4,98 трлн рублей, что почти на 30% больше, чем в 2021 году, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Доля продаж через отечественные торговые площадки составила 96,4%, тогда как доля трансграничной торговли зафиксирована на уровне 3,6% против 13% в начале 2022 года.

Объем покупок потребителей у российских ритейлеров в денежном выражении достиг 4,81 трлн рублей, показав рост на 33%.

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж зафиксирована на уровне 11,6% против 9,2% в начале 2022 года.

Более 75% всех покупок в интернете приходится на электронику и бытовую технику (22% в общем объеме продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежду и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), товары для красоты и здоровья (7,7%).

По оценке президента АКИТ Артема Соколова, в 2023 году рост рынка интернет-торговли в России может составить 25-30%.

АКИТ Артем Соколов
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